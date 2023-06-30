Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Tahıl anlaşmasının uzatılması için bir gerekçe yok' - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Tahıl anlaşmasının uzatılması için bir gerekçe yok'

30.06.2023 16:22

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için bir sebep olmadığını belirtti. Lavrov, anlaşmanın Ukrayna tahılı için yapılan bir ticaret haline geldiğini ve Batı'nın Rus tahıl ve gübre ihracatı üzerindeki engeli kaldırmadığını vurguladı. Ayrıca, anlaşmanın sona ermesi durumunda Rusya'nın ihtiyacı olan ülkelere tahıl ihracatının devam edeceğini ve en fakir ülkelere aynı veya daha fazla miktarda tahılı ücretsiz olarak sağlayacaklarını söyledi. Lavrov ayrıca, Ukrayna savaşında Batılı subaylara yönelik tehditlerde bulundu ve Rusya'nın her türlü çetin savaştan daha güçlü bir şekilde çıktığını belirtti.

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Tahıl anlaşmasının uzatılması için bir gerekçe yok"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 18 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasına değinerek, "Tahıl anlaşmasının uzatılması için bir sebep yok" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus dış politikasının gündemine dair değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. Özellikle 18 Temmuz'da sonra Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasına değinen Lavrov, anlaşmanın uzatılması için hiçbir gerekçe olmadığını söyledi. Lavrov, "Bu anlaşmanın uzatılması için ne gibi argümanları olduğunu anlamıyorum. Çünkü bu, Ukrayna tahılı için yapılan bir ticaret haline geldi" dedi. Lavrov, anlaşmanın Batı'nın Rus tahıl ve gübre ihracatı üzerindeki engeli kaldırmasını içeren kısmının uygulanmadığını vurguladı. Tahıl anlaşmasının uzatılmaması durumunda Rusya'nın ihtiyacı olan ülkelere ihracatının devam edeceğini belirten Lavrov, "Anlaşmanın sona ermesi durumunda en fakir ülkelere aynı veya daha fazla miktarda tahılı ücretsiz olarak sağlayacağız" dedi.

Ukrayna üzerinden Batı ile gerilen ilişkilere de değinen Lavrov, mevcut durumun savaş öncesindeki durumla kıyaslanamayacağını vurguladı. Lavrov, "Gerçekçi olmak gerekirse Batı ile, Ukrayna üstünden bize savaş ilan etmeden önceki zamandaki gibi bir diplomatik temasa ulaşabileceğimizi sanmıyorum" diye konuştu.

"Ukrayna'daki Batılı subayları yok edeceğiz"

Lavrov, devam eden Ukrayna savaşında Batılı ülkelerin Ukrayna ordusunu eğitmek ve destek vermek için gönderdiği paralı asker ve subaylara da değindi. Lavrov, "Ukraynalıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek ve savaş suçları işleyerek, sivil tesisleri kullanarak toplantılar ve eğitimler düzenlemesi Ukrayna'nın hatasıdır. Bu tür toplantıları duyarsak Kramatorsk'taki günlerde olduğu gibi onları yok edeceğiz. Çünkü bize savaş açanlar bunlar ama Ukraynalılar ağır silahlarını konuşlandırmak için sürekli ve düzenli olarak sivil altyapıyı kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

"Rusya, her türlü çetin savaştan daha güçlü bir şekilde çıktı"

Lavrov, Rus paralı asker grubu Wagner'in silahlı isyanından sonra durumun istikrara kavuşup kavuşmadığı yönünde sorulan soruya yanıt vererek, "Kimseye bir şey açıklamak, herhangi bir güvence vermek zorunda değiliz. Şeffaf bir şekilde hareket ediyoruz. Devlet Başkanımız (Vladimir Putin) bu konudaki görüşlerini söyledi. Ülkemizin tüm siyasi güçleri bu konuda konuştu. Batı'da herhangi birinin şüphesi varsa bu onların sorunu. Rusya her türlü çetin sınavdan, ki bu çetin sınavdan daha fazlasıydı, daha sağlam ve daha güçlü bir şekilde çıktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Tahıl anlaşmasının uzatılması için bir gerekçe yok' - Son Dakika


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