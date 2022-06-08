Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna meselesini ele aldık burada halihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar... - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna meselesini ele aldık burada halihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar...

08.06.2022 12:27

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna meselesini ele aldık burada halihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar ülkemizin güvenliğine tehdit teşkil ediyor" -"Öncelikle dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna meselesini ele aldık burada halihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar ülkemizin güvenliğine tehdit teşkil ediyor"

-"Öncelikle dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok faydalı bir görüşme oldu. Tabi ki burada iki ülkenin arasındaki ilişkiler olgunluk seviyesine ulaştı. Karşılıklı fayda var ve bu da ilişkilerimizin temelini oluşturuyor"

-"Çok daha fazla müzakere yapılacak. Fikirlerimizi paylaşıyoruz. Ticaret hacmimiz ikiye katlandı. Yılın bu sürecinde 14 milyar dolara yükseldi ve ticaret konusunda büyük bir potansiyelimiz var kendi para birimlerimizi kullanarak bunu artırabiliriz"

-"Enerji konusu da değindik bu hususta Akkuyu Santrali'nin inşası devam ediyor. Planlar uygulanıyor"

-"Bir takım güvenlik endişelerimiz oldu askeri operasyonumuz hakkında bilgi verdim. Yapmaya çalıştığımız şey minimum sivil hasarı ile bu operasyonu bitirmek ve Rus vatandaşlarını korumak"

ANKARA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna meselesini ele aldık burada halihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna meselesini ele aldık burada halihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna meselesini ele aldık burada halihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna meselesini ele aldık burada halihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar...

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(Rusya-Ukrayna Savaşı) 'Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(Rusya-Ukrayna Savaşı) 'Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Rusya Ukrayna Savaşı) 'Biz Rusya veya Ukrayna'yı memnun etmek için hareket etmiyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Rusya Ukrayna Savaşı) 'Biz Rusya veya Ukrayna'yı memnun etmek için hareket etmiyoruz.
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Ukrayna meselesini ele aldık burada halihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar... - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
12:27 İntihar eden Eda Nur'un davasında beraatın gerekçesi ortaya çıktı: Cinsel ilişkinin rıza dışı olduğu saptanamadı
12:18 Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde "Bir anda kendimi kaybettim" dedi!
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:03 İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 12:42:37. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna meselesini ele aldık burada halihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement