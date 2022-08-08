Rusya, Yeni START anlaşmasının tüm unsurlarının denetiminden çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Yeni START anlaşmasının tüm unsurlarının denetiminden çekildi

08.08.2022 23:36
Rusya, Yeni START anlaşmasının tüm unsurlarının denetiminden çekildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve ABD arasında imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) tüm unsurlarının denetiminden geçici olarak çekildiklerini ABD'ye iletti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve ABD arasında imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) tüm unsurlarının denetiminden geçici olarak çekildiklerini ABD'ye iletti.

Rusya, ABD ile imzaladığı Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) tüm unsurlarının denetiminden çekildiklerini ABD'ye resmen ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Yeni START anlaşmasının unsurlarının denetiminden çekildiği belirtilerek, "Rusya, ABD'ye diplomatik kanallar üzerinden Yeni START kapsamına giren tüm unsurlarını denetim faaliyetlerinden geçici olarak çektiğini bildirdi" denildi.

ABD'nin uygun koşullar oluşturarak Rusya'yı denetim hakkında mahrum etmek istediği vurgulanan açıklamada, " Washington'un mevcut gerçekleri dikkate almayan, ABD için tek taraflı avantajlar oluşturan koşullar altında teftiş faaliyetlerini dolaylı olarak yeniden başlatmaya yönelik ısrarlı arzusu nedeniyle bu tür eylemlere başvurmak zorunda kaldık. ABD, Rusya'yı ABD topraklarında teftiş yapma hakkından mahrum ediyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD teftiş heyetinin Rusya'ya gelişlerinde bir problem olmadığı ancak Rus teftiş heyetinin ABD'ye gidişlerinde sorunlar yaşadığı aktarılan açıklamada, Rusya'nın son aldığı kararın geçici olduğu vurgusu yapılarak, denetim faaliyetlerinin önündeki engellerin kaldırılması durumunda bu kararın geri çekileceği aktarıldı.

ABD ve Sovyetler Birliği arasında 1991 yılında Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının 1'incisi, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından anlaşmanın 2'ncisi ise 1993'de ABD ve Rusya arasında yeniden imzalanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni START'ın 5 yıl uzatılması yönünde 29 Ocak 2021 yılında kararname imzalamış, ABD ise 5 Ocak 2021 yılında aynı doğrultuda 5 yıllık uzatma kararı almıştı. Yeni START, ABD ve Rusya arasında yürürlükte olan son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Rusya, Yeni START kapsamındaki unsurlarını geçici olarak denetime kapattığını açıkladı Rusya, Yeni START kapsamındaki unsurlarını geçici olarak denetime kapattığını açıkladı Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 19 HIMARS füzesini havada vurduk Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 19 HIMARS füzesini havada vurduk
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya, Yeni START anlaşmasının tüm unsurlarının denetiminden çekildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:16 Galatasaray'ın yeni yıldızları Mertens ve Torreira'nın arasında gülümseten "kebap" diyaloğu
22:31 Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı
22:22 Edirne Belediye Başkanı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sürpriz: Sayın Cumhurbaşkanım
21:46 Kahvedeki vatandaşların Beyoğlu'nda yürüyen güzel mankene bakışları dikkat çekti
21:45 Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy dizi çekiminde ölümden döndü
21:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl aradan sonra cemevi ziyaretinde bulundu
21:21 Galatasaray, Dries Mertens transferinin maliyetini KAP'a bildirdi
21:20 Oğlunun darp edildiğini gören baba pompalıyla dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
21:08 Yıldız orta saha Lucas Torreira'nın Galatasaray'a maliyeti açıklandı
20:58 2 kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıkmıştı! Taciz davası detayı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 23:36:58. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, Yeni START anlaşmasının tüm unsurlarının denetiminden çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement