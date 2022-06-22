"Yaklaşık 25 milyon ton tahıl ve en az 22 milyon ton gübre tedarik edebileceğiz" - Son Dakika
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"Yaklaşık 25 milyon ton tahıl ve en az 22 milyon ton gübre tedarik edebileceğiz"

22.06.2022 12:42
"Yaklaşık 25 milyon ton tahıl ve en az 22 milyon ton gübre tedarik edebileceğiz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı mevcut tahıl ve gübre krizinin kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek, "Yıl sonuna kadar dünya pazarlarına yaklaşık 25 milyon ton tahıl ve en az 22 milyon ton gübre tedarik edebileceğiz" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı mevcut tahıl ve gübre krizinin kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek, "Yıl sonuna kadar dünya pazarlarına yaklaşık 25 milyon ton tahıl ve en az 22 milyon ton gübre tedarik edebileceğiz" açıklamasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı heyeti, dünyadaki tahıl ve gıda krizinin çözümüne yönelik Ukrayna'nın tahıl tedariki için muhtemel bir Karadeniz koridoru oluşturulması konusunda Türkiye askeri heyeti ile bugün toplantı gerçekleştirecek. Bu gündem öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batılı ülkeler tarafından, gıda krizinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla başladığı ve Rusya'nın, Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırılmasıyla ilgili engeller çıkardığına yönelik suçlamalar reddedildi.

"KİEV, 6 LİMANDA 16 ÜLKEDEN 70 YABANCI GEMİYİ ENGELLEDİ"

Açıklamada, Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırılmasının Kiev tarafından engellendiği savunularak, "Bu tür asılsız suçlamalar ne yazık ki ABD'li ve Avrupalı yetkililerin konuşmalarında akıldan çıkmayan bir tema haline geldi. Bu sorunların gerçek ve derin nedenlerini yinelememiz gerekiyor. Ukrayna tahılının deniz yoluyla taşınmasının engellenmesi konusunda, Rus tarafının Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihracatını hiçbir zaman engellemediğini ve engellemeyeceğini vurguluyoruz. Aslında, Kiev'in ortaya çıkardığı yüksek mayın tehlikesi ve bombardıman tehditleri nedeniyle Ukrayna karasularında güvenli seyir ve limanların kullanımı şu anda imkansız. Mevcut bilgilere göre Ukrayna, Karadeniz ve Azak Denizi'ne, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'na, Türkiye ve Romanya da dahil olmak üzere Karadeniz devletlerinin kıyı sularında sürüklenen yaklaşık 420 çapa mayını yerleştirdi. Buna ek olarak Kiev, Herson, Mikolayiv, Çornomorsk, Ochakov, Odessa ve Yuzhne olmak üzere 6 limanda 16 ülkeden 70 yabancı gemiyi engelledi ve elinde tutuyor" denildi.

KRİZİN NEDENLERİ SIRALANDI

Bakanlık açıklamasında gıda krizinin temel nedeninin Ukrayna'daki savaş olmadığı vurgulanarak, "Rus ordusu kendi tarafından 2 deniz koridorunun güvenli bir şekilde işletilmesi için gerekli koşullar oluşturdu. Bugün tarım ürünlerinin ihracatı için Mariupol ve Berdyansk limanlarını kullanmak mümkündür. Yine 2020 yılı başından beri Covid-19 salgını, olumsuz iklim olayları, Batı ülkelerinin ekonomik ve politik hataları ve Rusya'ya karşı eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar durumu son derece ağırlaştırdı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, Rusya'nın silah kaçakçılığına karşı ve Ukrayna tahılının pazarlanmasına yönelik çabalara hazır olduğu aktarıldı.

"YAKLAŞIK 25 MİLYON TON TAHIL VE EN AZ 22 MİLYON TON GÜBRE TEDARİK EDEBİLECEĞİZ"

Açıklamanın son bölümünde küresel gıda krizinin çözümüne yönelik Rusya'nın politikalarından bahsedilerek, "Buna karşılık, tahıl, gübre, enerji ve diğer kritik ürünleri ihraç etme yükümlülüklerimizi yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz. Böylece yıl sonuna kadar dünya pazarlarına yaklaşık 25 milyon ton tahıl ve en az 22 milyon ton gübre tedarik edebileceğiz. Eşi görülmemiş yaptırım baskısına rağmen, ikili kanallar aracılığıyla ticari gıda tedarikine ve ilgili Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla özellikle Yemen, Kırgızistan, Lübnan, Sudan, Tacikistan ve Küba'ya gıda yardımı sağlamaya devam ediyoruz. Buna dayanarak, Batılı ülkelerin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) temsilcilerini asılsız suçlamalardan kaçınmaya ve öncelikle kendi kısır eylemlerinin kışkırttığı mevcut krizin gerçek nedenlerini aramaya çağırıyoruz" denildi ve batılı ülkelerin suçlamaları reddedildi.

(Erhan Altıparmak - İHA)

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Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Yaklaşık 25 milyon ton tahıl ve en az 22 milyon ton gübre tedarik edebileceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Yaklaşık 25 milyon ton tahıl ve en az 22 milyon ton gübre tedarik edebileceğiz" - Son Dakika
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