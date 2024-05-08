Rusya, Fransız askerlerini hedef haline getireceğini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Rusya, Fransız askerlerini hedef haline getireceğini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda Fransız askerlerin Rus ordusu tarafından 'meşru' hedef haline geleceğini ifade etti. Zaharova, Macron'un bu söyleminin Rusya için 'stratejik belirsizlik' oluşturma arzusu olduğunu belirtti ve Fransızların çatışma bölgesinde görünmek istemesi halinde Rus ordusu için hedef haline geleceklerini söyledi.

08.05.2024 13:09  Güncelleme: 13:15
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün düzenlediği basın toplantısında "Eğer Fransızlar çatışma bölgesinde görünmek isterlerse ister istemez Rus ordusu için hedef haline gelir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şubat ayında yaptığı açıklamada, gelecekte Ukrayna'ya Fransız askerlerinin gönderilmesini göz ardı etmediklerini ifade etmiş ve tartışmaların da başlamasına neden olmuştu. Rusya tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda Fransız askerlerin Rus ordusu tarafından "meşru" hedef haline geleceği ifade edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün düzenlediği basın toplantısında Macron'un bu ifadesine yönelik soruları yanıtladı. Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, "Macron'un bu söylemi Rusya için bir tür 'stratejik belirsizlik' oluşturma arzusu" ifadesin kullandı. "Macron'u hayal kırıklığına uğratmak zorundayız" diyen Zaharova, "Eğer Fransızlar çatışma bölgesinde görünmek isterlerse ister istemez Rus ordusu için hedef haline gelir" ifadesini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya, Fransız askerlerini hedef haline getireceğini açıkladı - Son Dakika

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