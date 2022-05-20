Rusya, Harkov'da kamu binasını vurdu - Son Dakika
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Rusya, Harkov'da kamu binasını vurdu

20.05.2022 16:52

- Rusya, Harkov'da kamu binasını vurdu Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Lozova kentinde bir kamu binasına roketli saldırı gerçekleştirdi.

- Rusya, Harkov'da kamu binasını vurdu

HARKOV - Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Lozova kentinde bir kamu binasına roketli saldırı gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Lozova kentinde bir kamu binasını hedef aldı. Saldırıda aralarında 11 yaşında bir çocuğunda olduğu 7 kişi yaralanırken, bina ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Rusya, Harkov'da kamu binasını vurdu
Rusya, Harkov'da kamu binasını vurdu
Rusya, Harkov'da kamu binasını vurdu
Rusya, Harkov'da kamu binasını vurdu

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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