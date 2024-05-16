Rusya, İngiltere'nin askeri ataşesini sınır dışı ediyor - Son Dakika
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Politika

Rusya, İngiltere'nin askeri ataşesini sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşenin 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini ve 1 hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerektiğini açıkladı. İngiltere'nin Rusya'ya yönelik kararlarına misilleme olarak, Rusya da bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldıracak ve Rus diplomatik vizelerinin süresini sınırlayacak. İngiltere'ye karşı misillemelerin devam edeceği belirtildi.

16.05.2024 20:11
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşenin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve 1 hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerektiğini açıkladı.

İngiltere, Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetleri gerekçesiyle Rusya'nın savunma ataşesini sınır dışı edeceğini, Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldıracağını ve Rus diplomatik vizelerinin süresini sınırlayacağına dair kararlarına Rusya'dan da misilleme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşesinin "istenmeyen kişi' ilan edildiği duyurularak, "6 Mayıs'ta, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin bir temsilcisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bu ülkenin yetkilileri tarafından Londra'daki Rusya Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşesiyle ilgili 8 Mayıs'ta alınan düşmanca ve temelsiz kararla ilgili olarak güçlü bir protesto yapıldı. İngiliz diplomat yukarıdaki karara cevaben, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Andrian Coghill'in 'istenmeyen kişi' ilan edildiği konusunda bilgilendirilmiştir. Kendisinin bir hafta içinde Rusya Federasyonu topraklarını terk etmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'ye karşı misillemelerin devam edeceği aktarılan açıklamada, "İngiliz tarafının 8 Mayıs'ta açıkladığı Rusya karşıtı dostane olmayan eylemlerine yönelik tepkimiz bu önlemle bitmemiştir. Gerilimi tırmandıranlar, misilleme niteliğindeki diğer adımlar konusunda bilgilendirilecektir" denildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya, İngiltere'nin askeri ataşesini sınır dışı ediyor - Son Dakika

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