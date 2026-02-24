Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba sağlamak için aktif olarak çalıştığını belirtti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) tarafından Ukrayna'daki savaşta Avrupa'nın rolüne ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, "Ukrayna'ya bir 'mucize silah' verilmesi gerektiğine inanılıyor. Kiev, nükleer veya en azından 'kirli' bomba olarak adlandırılan bir silaha sahip olursa düşmanlıkların sona erdirilmesi konusunda daha avantajlı şartlar elde edebilir" ifadeleri kullanıldı. İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba sağlamaya hazırlandığı belirtilerek, "SVR'nin elindeki bilgilere göre şu anda Londra ve Paris, Kiev'e bu tür bir silah ve teslimat araçlarının sağlanması konusunda aktif olarak çalışıyor. Bu, Avrupa yapımı bileşenlerin, ekipmanların ve teknolojilerin Ukrayna'ya gizli bir şekilde transferini içeriyor. Değerlendirilen seçeneklerden birisi, Fransız yapımı M51.1 denizaltıdan fırlatılan balistik füzelerdeki TN-75 savaş başlığı" denildi. Almanya'nın bu plana katılmayı reddettiği aktarılarak, "Berlin ihtiyatlı bir şekilde bu tehlikeli girişime katılmayı reddetti" ifadeleri kullanıldı. İngilizler ve Fransızların, bu planın "uluslararası hukukun, her şeyden önce Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın ağır bir ihlali olduğunu ve küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sistemini yok etme riskini taşıdığının" farkında olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Sonuç olarak Batılıların çabaları, Kiev'in nükleer silaha sahip olmasının Ukraynalılar tarafından geliştirilmiş gibi görünmesini sağlamaya odaklanmıştır. İngiltere ve Fransa, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri eliyle Rusya'ya karşı arzuladıkları zaferi elde etme şanslarının kalmadığının farkındalar. İngiltere ve Fransa'nın son derece tehlikeli planları, gerçeklik algılarını kaybettiklerini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA