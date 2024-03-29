Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Suriye'nin Halep kenti kırsalına gerçekleştirdiği saldırısını "tamamen kabul edilemez" ifadeleriyle niteleyerek kınadı.
İsrail'in Suriye'de bugün düzenlediği saldırıya ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail güçleri tarafından Halep kenti kırsalındaki farklı noktalara düzenlenen ve 42 kişinin ölümüne neden olan saldırıları kınadı. Zaharova açıklamasında, "Suriye'ye yönelik, ülkenin egemenliğinin ve uluslararası hukukun temel normlarının açık bir ihlalini teşkil eden bu tür saldırgan eylemler kategorik olarak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden saldırının ardından yapılan açıklamada, İsrail'in Halep Uluslararası Havaalanı yakınındaki bir silah deposunu vurduğu ve şiddetli patlama meydana geldiği belirtilmiş, bölgede Hizbullah'a ait silah depolarının da bulunduğu ifade edilmişti. Hizbullah'tan yapılan açıklamada da saldırı doğrulanmış, ölen 6 kişinin isimleri paylaşılmıştı. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Rusya, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı canlı yayında yaklaşan 31 Mart seçimleri hakkında konuştu.Yavuz, "Yeni hiç beklemediğiniz mesela örnek vereyim İstanbul, Ankara yeniden AK Parti belediyeciliğinin olduğu yerlere dönüşecek ama Edirne, Antalya, Artvin, Hatay, İzmir gibi yeni iller de olacak mesela bu akşam anketçi bir arkadaşımızla görüştüm İzmir'i bekliyoruz" dedi.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, siyaset yapanların belli kurallara ve ilkelere uyarak siyaset yapmaları gerektiğini söyledi. Şahin, Ovacık'a yapılan hizmetlerin önemine vurgu yaparak, vatandaşların algılarını kullanarak siyasi netice elde etmeye çalışanlara itibar etmemeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, Ovacık'a yapılacak yatırımlardan bahsederek destek verilmesi halinde ilçenin daha da gelişeceğini ifade etti.
Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, pandeminin etkilerinin devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle bu sıkıntıların aşılacağını söyledi. Yıldırım, terörle mücadelede birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Gazze'deki soykırım ve katliama karşı Türkiye'nin çaba gösterdiğini ifade etti.
Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, demokrasi için herkesin sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayarak, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Erdağ, vatandaşların bölünmüşlüğe rağmen sandığa sahip çıkması gerektiğini belirtti ve herkesi oy kullanmaya davet etti.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan silahlı kavgada yaralanan Hüseyin Kiraz, hastanede hayatını kaybetti. Kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bitlis'te düzenlenen iftar programında konuşma yaptı. Babacan, Ramazanın bereketli olduğunu ve Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulabilecek güce sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, devletin yönetiminde adalet, ehliyet ve istişare ilkelerinin önemine vurgu yaptı.
Tuzla Belediyesi ve Tuzla Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Tepeören Mahallesi'nde Semt Konağı açıldı. Başkan Şadi Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, bölgedeki değerlerin korunması ve geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a son dönemdeki maddi manevi katkılarından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?