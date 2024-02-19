Rusya, Katar'ın arabuluculuğunda ailelerinden ayrı düşen 11 Ukraynalı çocuğu ülkelerine geri gönderdi - Son Dakika
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Politika

Rusya, Katar'ın arabuluculuğunda ailelerinden ayrı düşen 11 Ukraynalı çocuğu ülkelerine geri gönderdi

Rusya, Katar\'ın arabuluculuğunda ailelerinden ayrı düşen 11 Ukraynalı çocuğu ülkelerine geri gönderdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında ailelerinden ayrı düşen 11 Ukraynalı çocuk, Katar'ın arabuluculuğunda ülkelerine geri gönderildi. Moskova'daki Katar Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle çocuklar, Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Komiseri tarafından ailelerine teslim edildi. Rusya ve Katar liderlerinin süreçte etkili olduğu belirtilirken, çocukların savaştan zarar görmemeleri için koruma altına alındığı savunuldu.

19.02.2024 20:23
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Rusya, Katar'ın arabuluculuğunda savaşta ailelerinden ayrı düşen 11 Ukraynalı çocuğun ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında ailelerinden ayrı düşen Ukraynalı çocuklardan bazıları Katar'ın arabuluculuğunda ülkelerine geri gönderildi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Katar Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle 11 Ukraynalı çocuk, Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova tarafından ailelerine ulaştırılmaları için Katar'ın Moskova Büyükelçisi Ahmed bin Nasser bin Jassim Al Thani'ye teslim edildi.

Lvova-Belova yaptığı açıklamada, "Bugün burada 11 çocuk var ve her birinin ayrı hikayesi var. Aralarında 2 engelli çocuk bulunuyor. Süreci bizzat yürüttüğünüz için Katar Büyükelçiliği'ne ve size teşekkür ederim" dedi.

Al Thani ise, Rusya ve Katar liderlerinin süreçte etkili olduğunu söyleyerek, "Çalışmalarınız ve yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu yönde çabalarımızı sürdüreceğiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye teşekkür ediyorum. İlişkilerimiz verimli bir şekilde gelişiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından birçok çocuk Rusya'ya götürülmüş, Ukrayna tarafı Rusya'yı çocukları kaçırmakla suçlamıştı. Rusya ise mültecilerle birlikte gelen çocukların kaçırılmadığını ve ailelerinden koparılmadığını, aksine savaştan zarar görmemeleri için koruma altına alındıklarını savunmuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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