Rusya, Kuzey Kore Askerlerini Ukrayna'ya Göndermeyi Planlıyor

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini Ukrayna topraklarına konuşlandırmayı planladığını söyledi.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin ardından bu kez de askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılabileceği belirtildi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko'dan Moskova ve Pyongyang arasındaki askeri iş birliğine ilişkin açıklama yaptı. Şimdiye kadar yalnızca Rusya'nın Kursk bölgesinde savaşan Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılacağını belirten Kovalenko, "Rusya, Kuzey Kore askerlerini Ukrayna topraklarında savaşmaları için kullanmayı planlıyor. Kuzey Kore askerleri, Kursk bölgesinde olduğu gibi Rus üniformaları giyecek" açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022'de Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Rusya toprağı ilan ettiğini hatırlatan Kovalenko, Rusya'nın buna dayanarak Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasını meşrulaştırmaya çalışacağını iddia etti. Ayrıca Rusya'nın fabrikalarda çalıştırmak üzere Kuzey Kore'den işçi getirdiğini iddia eden Kovalenko, gönderilen işçi başına Kuzey Kore yönetimine bin dolardan başlayan ücretler ödendiğini aktardı. Kovalenko, Kuzey Koreli işçilerin ve ailelerinin ise bu paradan yalnızca küçük bir pay aldığını söyledi.

Kuzey Kore Rusya'nın Kursk bölgesine asker göndermişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2024 Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Birçok alanda karşılıklı iş birliğini öngören anlaşmanın "taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içerdiğini" açıklayan Putin, "Rusya, imzalanan bu anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik işbirliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullanmıştı. Gelişmelerin ardından Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ortaya çıkmıştı. Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna'ya karşı savaştığı ve büyük kayıplar verdiği açıklanmıştı. - KİEV