Rusya Münih Güvenlik Konferansı'na Davet Edilmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Rusya Münih Güvenlik Konferansı'na Davet Edilmedi

Rusya, Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilmediğini ve katılmayacaklarını duyurdu.

14.02.2025 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'da başlayan Münih Güvenlik Konferansı'na kendilerinin davet edilmediğini hatırlatarak, "Rus yetkililer Münih Güvenlik Konferansı'na katılmayacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'da başlayan Münih Güvenlik Konferansı'na Rusya'nın katılımıyla ilgili açıklama yaptı. Moskova'da yaptığı basın açıklamasında konuşan Zaharova, "Bildiğiniz gibi Rus yetkililer Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilmiyor. Bu karar birkaç yıl önce alınmıştı. Bu politik ve garip bir karardı. Bu nedenle Rusya Dışişleri Bakanlığı Temsilcileri, Rus varlığı ve kurumları orada olmayacak. Bunu kesin bir dille söyleyebilirim" dedi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümüne dair Rus ve ABD'li yetkililerin 14 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı'nda görüşeceklerini söylemişti. Trump, "Münih'te bir toplantı yapacaklar. Ukrayna da davetli. Tam olarak hangi ülkeden kimin orada olacağından emin değilim ama Rusya, Ukrayna ve ABD'den üst düzey kişiler olacak" demişti.

"Ruslarla Münih'te görüşme planımız yok"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Dmytro Lytvyn ise, Ukrayna'nın bugün Münih'te Rus tarafıyla görüşme yapmayı planlamadığını, ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın Rusya ile görüşmelerden önce ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine inandığını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Münih'teki konferans sırasında Trump'ın Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmesi bekleniyor. ABD'nin NATO müttefikleri, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde "savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlama konusunda anlaştıkları" yönündeki sürpriz açıklamasına tepki göstermişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Konferans, Politika, Güvenlik, Savunma, moskova, Dünya, Münih, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya Münih Güvenlik Konferansı'na Davet Edilmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’ye Togg hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti
21:15 Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı
20:50 ABD Donanması’na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı ABD Donanması'na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı
20:47 Fatih Terim’in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah’a 3-2 mağlup oldu Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu
20:40 Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 15:36:47. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya Münih Güvenlik Konferansı'na Davet Edilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.