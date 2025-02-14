Rusya Münih Güvenlik Konferansı'na Davet Edilmedi

Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'da başlayan Münih Güvenlik Konferansı'na kendilerinin davet edilmediğini hatırlatarak, "Rus yetkililer Münih Güvenlik Konferansı'na katılmayacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'da başlayan Münih Güvenlik Konferansı'na Rusya'nın katılımıyla ilgili açıklama yaptı. Moskova'da yaptığı basın açıklamasında konuşan Zaharova, "Bildiğiniz gibi Rus yetkililer Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilmiyor. Bu karar birkaç yıl önce alınmıştı. Bu politik ve garip bir karardı. Bu nedenle Rusya Dışişleri Bakanlığı Temsilcileri, Rus varlığı ve kurumları orada olmayacak. Bunu kesin bir dille söyleyebilirim" dedi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümüne dair Rus ve ABD'li yetkililerin 14 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı'nda görüşeceklerini söylemişti. Trump, "Münih'te bir toplantı yapacaklar. Ukrayna da davetli. Tam olarak hangi ülkeden kimin orada olacağından emin değilim ama Rusya, Ukrayna ve ABD'den üst düzey kişiler olacak" demişti.

"Ruslarla Münih'te görüşme planımız yok"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Dmytro Lytvyn ise, Ukrayna'nın bugün Münih'te Rus tarafıyla görüşme yapmayı planlamadığını, ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın Rusya ile görüşmelerden önce ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine inandığını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Münih'teki konferans sırasında Trump'ın Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmesi bekleniyor. ABD'nin NATO müttefikleri, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde "savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlama konusunda anlaştıkları" yönündeki sürpriz açıklamasına tepki göstermişti. - MOSKOVA