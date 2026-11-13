Rusya'nın 2027 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'ndan çıkarılmasını Almanya talep etti - Son Dakika
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Rusya'nın 2027 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'ndan çıkarılmasını Almanya talep etti

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Almanya, CAS'ın 30 Ekim kararına karşın Rusya'nın 2027 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'na katılmamasını istiyor. Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Rusya'nın katılımıyla turnuvanın sportif ve ekonomik açıdan imkansız olduğunu söyledi.

Almanya, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararına rağmen Rusya'nın 2027 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'ndan dışlanması çağrısında bulundu.

Şubat ayında 5'inci yılına girecek olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uluslararası etkisi, bu kez buz pistine yansıdı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Rus takımlarının uluslararası buz hokeyi karşılaşmalarına yeniden katılmasına yönelik 30 Ekim 2026 tarihli kararı, en çok 2027 Buz Hokeyi Erkekler Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya'da çıkmaza neden oldu. CAS kararı sonrası harekete geçen Almanya, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun (IIHF) soruna çözüm üretmesini talep etti. Almanya Buz Hokeyi Federasyonu (DEB) Başkanı Frank Lutz, "Bir çözümün bir gecede ortaya çıkamayacağını anlıyoruz. Ancak bunu birkaç hafta daha uzatmak bizim için düşünülemez" ifadelerini kullandı. Lutz'a göre, Rusya'nın yeniden kabulü ve bunun Dünya Şampiyonası üzerindeki potansiyel sonuçları, ev sahibi ülke için "önemli bir ekonomik risk" oluşturuyor.

Rusya'nın katılımı olmadan 2027 Buz Hokeyi Erkekler Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak isteyen Almanya'da Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Rusya'nın katılımıyla yapılacak bir turnuvanın hem sportif hem de ekonomik açıdan pratikte imkansız olduğunu vurguladı. Kornelius, görüşmelerin devam edeceğini, hükümetin gelecek yıl mayıs ayında Gelsenkirchen, Mannheim ve Düsseldorf kentlerinde planlanan karşılaşmalar için Almanya'nın ev sahipliği yapmasına imkan sağlayacak diplomatik bir çözüm umudu taşıdıklarını belirtti.

RUSYA'DAN ALMANYA'YA TAZMİNAT TEHDİDİ

Rusya Buz Hokeyi Federasyonu ise, CAS'ın 30 Ekim tarihli kararı sonrası milli takımın uluslararası şampiyonalara katılmasının önünün açılması gerektiği görüşünde. Konunun uluslararası diplomatik boyutu nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Rusya Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Vladislav Tretiak, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Etik Kurulu'na başvuruda bulundu. Söz konusu başvuruda Moskova, CAS'ın kararına rağmen Rus takımının 2027 Dünya Şampiyonası'na katılımı sağlanmazsa ev sahibi Almanya'dan tazminat talebinde bulundu. Tretiak, "Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu ile yaptığımız anlaşmalara ve Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına kesinlikle uyulmasını talep edeceğiz. Bu kapsamda müsabakanın başka ülkelere taşınmasını isteyeceğiz. Ayrıca Kanada ve Almanya Rus takımının katılmasına izin vermezse, tazminat talep edeceğiz, müsabakanın yeniden planlanması için baskı yapacağız ve organizatörlere yaptırımlar uygulayacağız" dedi.

BUZ PİSTİNDE GERİLİM ULUSLARARASI BOYUTTA

Çok sayıda itirazın ardından CAS, 30 Ekim'de güvenlik ve emniyete ilişkin endişelerin yeterli kanıtla desteklenmediği gerekçesi ile Rus takımlarının uluslararası turnuvalara dönmesinin önündeki engeli kaldırmıştı. Ancak aralarında Finlandiya, Danimarka, İsveç, Norveç, Letonya ve Çekya'nın olduğu ülkeler, kararı kabul etmediklerini bildirmişti. Kanada Başbakanı Mark Carney de gelecek ay düzenlenecek Dünya Gençler Buz Hokeyi Şampiyonası'na katılacak Rus ve Belaruslu sporculara Ukrayna'daki savaş nedeniyle vize verilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA
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