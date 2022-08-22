Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali gündemiyle BMGK'yı acil toplantıya çağırdı - Son Dakika
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Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali gündemiyle BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

22.08.2022 19:54
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali gündemiyle BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek, BM'yi acil toplantıya çağırdıklarını bildirdi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek, BM'yi acil toplantıya çağırdıklarını bildirdi.

Ukrayna topraklarında bulunan ve 4 Mart'ta Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili tartışmalar devam ederken, hem Rusya hem de Ukrayna karşılıklı olarak santrale yönelik saldırılar için birbirlerini suçluyorlar.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek BM'yi acil toplantıya çağırdıklarını bildirerek, "Ukrayna'nın, Zaporijya Nükleer Santrali'ne devam eden provokasyonlarıyla bağlantılı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden, 'Uluslararası barış ve güvenliğe tehditler' gündem maddesiyle acil toplantı talep ettik" dedi.

Rusya'nın çağrısıyla BMGK'da TSİ 22: 00'de toplantı yapılacağı açıklandı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Zaporijya, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali gündemiyle BMGK'yı acil toplantıya çağırdı - Son Dakika

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