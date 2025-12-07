Rusya, 653 dron ve 51 füze ile Ukrayna'nın enerji ve sanayi altyapısına saldırdı - Son Dakika
Rusya, 653 dron ve 51 füze ile Ukrayna'nın enerji ve sanayi altyapısına saldırdı

Rusya, 653 dron ve 51 füze ile Ukrayna\'nın enerji ve sanayi altyapısına saldırdı
07.12.2025 15:37  Güncelleme: 15:43
Ukrayna, Rusya'nın gece boyunca 653 dron ve 51 füze ile enerji ve sanayi altyapısına saldırdığını bildirdi. Saldırılar, elektrik kesintileri ve su temininde sıkıntılara yol açarak, ülke genelinde hasara neden oldu.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın gece boyunca 653 dron ve 51 füze ile saldırı düzenlediğini ve ülkenin 8 bölgesinde enerji ve sanayi altyapısına hasar verdiğini bildirdi.

Rusya, Ukrayna'da altyapı sistemlerini hedef alıyor. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği dron ve füze saldırılarının ülkenin 8 bölgesinde enerji tesislerine zarar verdiğini, elektrik kesintilerine yol açtığını ve nükleer santrallerin enerji üretimini düşürmek zorunda kaldığını bildirdi.

Ukrayna ordusunun açıklamasına göre; Rusya, gece boyunca 653 dron ve 51 füze fırlattı. Ukrayna güçleri 585 dron ve 30 füzeyi düşürdü.

Ukrayna Topluluklar ve Bölgelerin Geliştirilmesi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Rus saldırılarında Çernihiv, Zaporijya, Lviv ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki enerji ve ısı üretim tesislerinin hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, güneydeki Odesa bölgesinde 9 bin 500 müşterinin hala ısıtma hizmeti alamadığı, 34 bin kişinin ise su temininde sıkıntı yaşadığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Odesa'daki liman tesisleri de saldırıya uğradı. Altyapının bir kısmının enerjisi kesildi ve işletmeciler jeneratörlerden yedek enerjiye geçti. Güvenlik şartlarının izin verdiği yerlerde acil onarım çalışmaları başladı. Enerji şirketleri, tüm müşterilere elektriği mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için ellerinden geleni yapıyor" denildi.

"Her şeyi yeniden kuracağız"

Ukrayna'nın orta kesiminde bulunan Poltava bölgesindeki sanayi şehri Kremenchuk'un Belediye Başkanı Vitalii Maletskyi, Rus ordusunun gece boyunca altyapıyı hedef aldığını, bu durumun da elektrik ve su kesintilerine yol açtığını söyledi. Maletskyi, şehir hizmetlerinin kesintiye uğrayan bölgelerde elektrik, su ve ısıtmanın yeniden sağlanması için çalıştığını aktararak, "Her şeyi yeniden kuracağız" dedi.

"Rusya, herhangi bir barış çabasını görmezden gelmeye devam ediyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, herhangi bir barış çabasını görmezden gelmeye devam ediyor ve bunun yerine enerji sistemimiz ve demiryollarımız dahil kritik sivil altyapıya saldırıyor. Bu, Ukrayna'yı güçlendirmek ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için alınacak kararların geciktirilemeyeceğini gösteriyor. Hele ki bunu barış süreci bahanesiyle yapmak hiç mümkün değil" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Ukrayna, Enerji, Rusya, Son Dakika

