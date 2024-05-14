Rusya Savunma Bakanlığı Ana Personel Daire Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
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Politika

Rusya Savunma Bakanlığı Ana Personel Daire Başkanı Tutuklandı

Rusya Savunma Bakanlığı Ana Personel Daire Başkanı Korgeneral Yuri Kuznetsov, rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kuznetsov'un büyük ölçekte rüşvet aldığından şüphelenildiği belirtildi. Evde yapılan aramalarda ise büyük miktarda para, döviz, altın ve lüks eşyalar ele geçirildi. Kuznetsov'un hapis cezası öngörülüyor.

14.05.2024 18:00
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Rusya Savunma Bakanlığı Ana Personel Daire Başkanı Korgeneral Yuri Kuznetsov, rüşvet suçlamasıyla tutuklandı.

Rusya Savunma Bakanlığındaki rüşvet soruşturması devam ediyor. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı Ana Personel Daire Başkanı Korgeneral Yuri Kuznetsov'un rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandığı duyuruldu. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko yaptığı açıklamada, "Rusya Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Dairesi, Rusya Savunma Bakanlığı Ana Personel Daire Başkanı Korgeneral Yuri Kuznetsov'un büyük ölçekte rüşvet aldığından şüpheleniyor. Mahkeme, soruşturma tutanaklarına dayanarak Kuznetsov'un tedbir olarak tutuklanmasına karar verdi" dedi.

Kuznetsov'un evinde arama yapıldığını aktaran Petrenko, "Şüphelinin fiili olarak ikamet ettiği adreste yapılan aramalarda 100 milyon rubleyi (35 milyon 400 bin TL) geçkin para, döviz cinsinden banknotlar, altın, koleksiyonluk saatler ve lüks eşyalar ele geçirildi" dedi.

Kuznetsov için Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 290. maddesi 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Rusya'nın Mordovya Bölgesi'nde doğan 55 yaşındaki Kuznetsov, Mayıs 2022'den bu yana Ana Personel Daire Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.

Öte yandan 23 Nisan'da Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Timur İvanov'da rüşvet aldığı şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndaki rüşvet skandallarının ortaya çıkmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni hükümet kabinesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yer vermemiş yerine Andrey Belousov'u atamıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya Savunma Bakanlığı Ana Personel Daire Başkanı Tutuklandı - Son Dakika

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