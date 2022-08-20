Rusya'dan, Ukrayna'nın askerleri zehirlediği iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'dan, Ukrayna'nın askerleri zehirlediği iddiası

20.08.2022 18:17
Rusya'dan, Ukrayna'nın askerleri zehirlediği iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Rus askerlerini zehirlediğini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Rus askerlerini zehirlediğini iddia etti.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın, ülkenin güney doğu bölgesindeki ve Rus kontrolü altındaki Zaporijya'da Rus askerlerini zehirlediğini iddia etti. Açıklamanın devamında, yapılan incelemelerde çok sayıda kişinin vücudunda botulinum toksini tip B olarak isimlendirilen zehirli maddeye rastlandığı aktarılarak, "Donbass ve diğer bölgelerdeki askeri yenilgilerin ardından Zelenskiy rejimi, Rus askerlerine ve sivil nüfusa karşı kimyasal maddeler kullanarak kimyasal terör eylemlerine başladı. Zaporijya bölgesindeki Vasilyevka yerleşim yerindeki Rus askerleri, ağır zehirlenme belirtileriyle askeri hastaneye kaldırıldı. Muayeneler sonucunda askerlerin vücudunda botulinum toksini tip B adlı zehirli maddeye rastlandı" denildi.

Rus uzmanlar tarafından incelemelerin sürdüğü aktarılan açıklamada, "St. Petersburg'daki Savunma Bakanlığı Askeri Tıp Ana Araştırma ve Test Enstitüsü uzmanlarının ön teşhisi doğrulayan ek bir analiz yapıldı. Ayrıca, Zelenskiy rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal terör eylemlerini doğrulayan belgeler hazırlanarak en yakın zamanda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) gönderilecektir" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Zaporijya, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'dan, Ukrayna'nın askerleri zehirlediği iddiası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak
17:35 Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var
17:28 Gaziantep'teki korkunç kazada hayatını kaybeden gazetecinin yürek yakan paylaşımları ortaya çıktı
16:55 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aanholt'a ırkçı saldırı: Utanıyorum
16:04 Milli Savunma Bakanı Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'tahıl koridoru' açıklaması: Toplam 656 ton sevkiyat gerçekleştirildi
15:56 Ünlü model Özge Ulusoy'dan 'birikim' sorusuna cevap: Paramı emlak sektörüne yatırıyorum
15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti
15:12 Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı
15:02 Terör örgütü PKK'nın ev sahibi İsveç'in dolandırıcılık tezgahına Türkiye'den sert tepki: Verdiğiniz sözün arkasında durun
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 18:17:24. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'dan, Ukrayna'nın askerleri zehirlediği iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement