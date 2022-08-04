Rusya'dan ABD'ye Covid-19 suçlaması: "Covid-19, insan yapımı ve ABD'nin gelişiminde parmağı olduğu bir salgındır" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'dan ABD'ye Covid-19 suçlaması: "Covid-19, insan yapımı ve ABD'nin gelişiminde parmağı olduğu bir salgındır"

04.08.2022 22:46
Rusya'dan ABD'ye Covid-19 suçlaması: "Covid-19, insan yapımı ve ABD'nin gelişiminde parmağı olduğu bir salgındır"

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov, korona virüsün insan yapımı olduğunu ve ABD'nin yürüttüğü projeler çerçevesinde yayıldığını savundu.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov, korona virüsün insan yapımı olduğunu ve ABD'nin yürüttüğü projeler çerçevesinde yayıldığını savundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, insan hayatını ve küresel ekonomiyi baltalayan korona virüs salgınıyla ilgili Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov ABD'yi suçladı. Korona virüs salgınının ortaya çıkmasında ABD'nin parmağının olabileceğini söyleyen Kirillov, "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın, yeni korona virüsün ortaya çıkmasında rol oynaması ihtimalini değerlendiriyoruz. Ajans, 2009'dan beri yeni korona virüs türlerini inceleyen Predict programını finanse ediyor" ifadelerini kullanarak, ABD merkezli "Metabiota" şirketinin Ukrayna'daki bu tür çalışmalarda da görev aldığını hatırlattı.

ABD'li yetkililerin daha önce bu gibi çalışmaları sürekli olarak itiraf ettiğini savunan Kirillov, "ABD yönetiminin dar hedefli biyolojik çalışmaları göz önüne alındığında ve bu tür açıklamalar bizi yeni korona virüs pandemisinin nedenlerine ve ABD askeri biyologlarının korona virüsün ortaya çıkması ve yayılmasındaki rolüne yeniden bakmaya neden oluyor" dedi. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
ABD'li basketbolcu Griner, Rusya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı ABD'li basketbolcu Griner, Rusya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı Rusya'da gözaltına alınan ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya'ya uyuşturucu madde içeren elektronik... Rusya'da gözaltına alınan ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya'ya uyuşturucu madde içeren elektronik...
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'dan ABD'ye Covid-19 suçlaması: 'Covid-19, insan yapımı ve ABD'nin gelişiminde parmağı olduğu bir salgındır' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:27 Taraftarların çağrısı karşılık buldu! Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı
21:54 Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti!
21:39 Galatasaray başarılı orta saha Lucas Torreira transferinde sona geldi! Sözleşme detayları görüşülüyor
21:17 Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru tarihi
21:08 Galatasaray resmen duyurdu! Olimpiu Morutan, Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı
20:43 Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilmişti! ABB, zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı
20:25 Turizm sektörü ara eleman sıkıntısıyla boğuşuyor! 15 bin lira maaşla çalışacak personel bulunmuyor
20:23 Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi
19:51 İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın
19:51 Ordu sahiline vuran Rus yapımı mayın tetikleyicisi vatandaşlar tarafından bulundu! İmha çalışmaları sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 22:46:14. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'dan ABD'ye Covid-19 suçlaması: "Covid-19, insan yapımı ve ABD'nin gelişiminde parmağı olduğu bir salgındır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement