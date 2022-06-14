Rusya: Taliban yönetimini tanıma ihtimali kesinlikle var - Son Dakika
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Rusya: Taliban yönetimini tanıma ihtimali kesinlikle var

14.06.2022 23:45

Afganistan'ı kontrol altına alması sonrası ülkelerin Taliban'ı tanımama konusundaki tavırları devam ederken Rusya'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban için Rusya'nın kaygılarının azaldığını ima ederek Taliban'ı tanıyabileceklerini dile getirdi. Eğer Rusya böyle bir girişimde bulunursa Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın ardından dünyada Taliban'ı tanıyan 4. ülke konumunda olacak.

Afganistan'da Taliban'ın tüm ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok ülke, Taliban yönetimini tanımama kararı almıştı. Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle dünyayı karşısına alan Rusya ise Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ı tanıyabilecekleri sinyalini verdi.

"BÖYLE BİR İHTİMAL KESİNLİKLE VAR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Taliban yönetimini tanıma ihtimalini değerlendirerek, "Böyle bir ihtimal kesinlikle var. Bu hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından özetleniyor. Bu yönde atılacak ilk adımlar için kapsayıcı bir hükümet oluşturulmalı. Bunu zaten gizlemiyoruz. Afgan ortaklarımıza yazılı olarak aktarılacak. Bu karar için ABD'nin ya da diğer ülkelerin tavırlarına bakmayacağız" dedi.

"TALİBAN ARTIK ORTA ASYA İÇİN TEHDİT OLUŞTURMUYOR"

Kabulov, Taliban'ın, Orta Asya için tehdit olmaktan çıktığını söyleyerek, "Afganistan'ı yöneten Taliban hareketinin kendisi artık Orta Asya için bir tehdit oluşturmuyor. En azından Özbekistan ve Türkmenistan ile iyi gelişmiş uzun süredir devam eden siyasi ve diplomatik bağları var" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya: Taliban yönetimini tanıma ihtimali kesinlikle var - Son Dakika

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