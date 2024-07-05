Rusya, Türkiye'ye dolandırıcılık suçundan aranan bir zanlıyı iade etti - Son Dakika
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Politika

Rusya, Türkiye'ye dolandırıcılık suçundan aranan bir zanlıyı iade etti

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, INTERPOL tarafından dolandırıcılık suçundan aranan Levent Aslan Aksoy'un Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Aksoy, suç ortağıyla birlikte 500 bin Euro tutarında dolandırıcılık suçu işlemişti. Geçtiğimiz yıl Rusya'nın Soçi kentine kaçan Aksoy, Rus polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

05.07.2024 19:19
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Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, INTERPOL tarafından dolandırıcılık suçundan aranan Levent Aslan Aksoy'un Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Rusya, uluslararası aranan bir zanlıyı Türkiye'ye iade etti. Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk yaptığı açıklamada, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından aranan Türk vatandaşı Levent Aslan Aksoy'un Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi. Volk, zanlının dolandırıcılık suçlamasıyla arandığını açıkladı.

Volk, zanlının suç ortağıyla birlikte 500 bin Euro tutarında dolandırıcılık suçunu işlediğine dair bilgi olduğunu aktarırken, zanlı Aksoy'un bugün Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havaalanı'ndan Türk yetkililere teslim edildiğini söyledi.

Levent Aslan Aksoy geçtiğimiz yıl Temmuz ayında dolandırıcılık suçlaması nedeniyle Rusya'nın Soçi kentine kaçmış, Rus polisi tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında gözaltına alınmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya, Türkiye'ye dolandırıcılık suçundan aranan bir zanlıyı iade etti - Son Dakika

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