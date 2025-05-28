Rusya, Ukrayna ile İkinci Tur Görüşmeleri İçin Tarih Önerdi - Son Dakika
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Politika

Rusya, Ukrayna ile İkinci Tur Görüşmeleri İçin Tarih Önerdi

28.05.2025 19:24
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Medinskiy, Ukrayna ile ateşkes görüşmeleri için tarih ve yer önerisini sunduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafında ikinci tur görüşme için tarih ve yer önerisini sunduğunu açıkladı.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafında ikinci tur görüşme için tarih ve yer önerisini sunduğunu açıkladı. Medinskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov'un Rusya-Ukrayna arasında imzalanması beklenen memorandumla ilgili olarak kendisini aradığını ve Rus tarafının bu konuda acele etmediği yönünde çıkan haberlere değinerek, "Her şey neredeyse öyle. Ümerov'u ben aradım ve çatışmaların durdurulmasına yönelik koşulların bir listesi olan memorandum görüşmesi için toplantının kesin tarihini ve yerini önerdim" dedi.

Ukrayna ile ikinci tur görüşmeye hazır olduklarını vurgulayan Medenskiy, "Altını çiziyorum; orada, derhal, muhtemel ateşkesin anlaşmasına dair her bir maddeyi somut ve esaslı şekilde görüşmeye başlamaya hazırız. Ukrayna tarafı istişare etmek üzere bir araya geldi. Görüşmelerin uzadığı anlaşılıyor. Onaylarını bekliyoruz ve belirlediğimiz tarihte, önümüzdeki günlerde yüz yüze gelip uzun vadeli barış ve insan hayatının kurtarılması adına çalışmaya başlamaya hazırız" dedi.

Rusya ve Ukrayna, 2022'den bu yana ilk yüz yüze görüşmelerini 16 Mayıs tarihinde İstanbul'da gerçekleştirmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

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