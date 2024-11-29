Rusya ve Kuzey Kore Arasındaki Askeri İş Birliği Genişliyor - Son Dakika
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Politika

Rusya ve Kuzey Kore Arasındaki Askeri İş Birliği Genişliyor

Rusya ve Kuzey Kore Arasındaki Askeri İş Birliği Genişliyor

Rusya Savunma Bakanı, Kuzey Kore ile dostane ilişkilerin askeri iş birliğiyle genişlediğini açıkladı.

29.11.2024 13:51
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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang-chol ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Rusya ve Kuzey Kore arasındaki dostane ilişkiler, askeri iş birliği de dahil olmak üzere tüm alanlarda genişliyor" dedi.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kore'ye geldi. Belousov, Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang-chol ile görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki artan iş birliğine dikkat çeken Belusov, "Rusya ve Kuzey Kore iyi komşu ve eski dostlardır. Ülke liderlerimiz arasındaki güvene dayalı ilişkiler, Rusya-Kore ilişkilerinin güçlendirilmesinde kilit rol oynuyor. Bugün Rusya ve Kuzey Kore arasındaki dostane ilişkiler, askeri iş birliği de dahil olmak üzere tüm alanlarda genişliyor. Kuzey Koreli muhataplarımızla yakın ve verimli bir iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugünkü görüşmelerin savunma alanındaki Rusya-Kore stratejik ortaklığının daha da güçlendirilmesine hizmet edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ülkelerimizin askeri birimleri arasında iş birliği sürüyor"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı No Kwang-chol ise iki ülke orduları arasındaki dostluğun ve iş birliğinin öncelikli olduğunu ifade etti. No Kwang-chol, "Bu bağları sürekli güçlendirmek ve geliştirmek ordumuzun sarsılmaz duruşudur. Ülkelerimizin askeri birimleri arasında iş birliği sürüyor. Bunu çok önemsiyoruz" dedi. Kuzey Koreli Bakan, Rus mevkidaşının Kuzey Kore'ye yaptığı resmi ziyaretin "değerli ve yapıcı önerilerin paylaşılması için önemli bir an" olduğuna inandığını belirterek, "Bunlar, her iki ülkenin savunma yeteneklerini ve güvenliğini artırırken, silahlı kuvvetleri arasındaki dostluğu, iş birliğini ve gelişmeyi teşvik edecektir" şeklinde konuştu.

Kim ve Putin ortaklık anlaşması imzalamıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Haziran ayında Pyongyang'da bir zirve gerçekleştirerek savaş durumunda iki ülkenin birbirlerine askeri yardım sağlamasını da içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalamıştı. Gelişmelerin ardından Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği kamuoyuna yansırken, iki ülke arasındaki artan iş birliği güvenlik endişelerine neden olmuştu. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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