Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Kiev için NATO'ya yarı üyelik formülü bulmak ve bu alanda bir tür 'yenilikçi' çözüm aramak bile bizim için kabul edilemez bir seçenektir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya NATO modeline dayanan güvenlik garantileri verilmesi önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ryabkov, "Kiev için NATO'ya yarı üyelik formülü bulmak ve bu alanda bir tür 'yenilikçi' çözüm aramak bile bizim için kabul edilemez bir seçenektir. Biz güvenlik garantilerini öncelikle kendi ülkemizin güvenliğini sağlamak açısından tartışıyoruz. Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması gerektiği yönündeki talebimizin geri alınamaz nitelikte olduğunu kabul etsinler. Bu gerçekleştiğinde, güvenlik garantileri konusunun bir şekilde tartışılabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İngiltere, Almanya ve Fransa temsilcilerinin Moskova ziyareti üzerinde çalışıyoruz"

Ryabkov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyareti sırasında Avrupa Üçlüsü (E3) olarak adlandırılan ülkelerin temsilcilerini Moskova'ya davet etme kararını hatırlatarak İngiltere, Almanya ve Fransa temsilcilerinin Moskova'ya ziyareti üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ryabkov, "Bu, şu anda değerlendirilen ve üzerinde çalışılan acil konulardan biridir" dedi.

"AB ile NATO arasında bir fark yok"

Ryabkov ayrıca Avrupa Birliği'ni (AB) de eleştirdi. Ryabkov, "Avrupa Birliği'nin uluslararası arenada giderek daha saldırgan bir tutum sergilemesi, belirgin Rus karşıtı tutumu, savunma ve güvenlikte önemli bir bağımsız rol üstlenme iddiası ile gerek AB'nin gerekse bazı üye ülkelerin devam eden silahlanma süreci göz önüne alındığında NATO ile AB arasında önemli bir fark görmüyoruz. Bütün bunlar bize eşit derecede, güvenliğimizi sağlayacak bir temele dayalı bir çözüm gerektiriyor gibi görünüyor" şeklinde konuştu.