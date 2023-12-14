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Saadet Partili Bitmez, hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
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Saadet Partili Bitmez, hayatını kaybetti (2)

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayıp, başsağlığı diledi.

Saadet Partili Bitmez, hayatını kaybetti (2)
14.12.2023 - 13:38,
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ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayıp, başsağlığı diledi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nu arayarak başsağlığı dileklerini iletti" denildi.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Hasan Bitmez, Sp, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partili Bitmez, hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
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