Saadet Partili Karaman: Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı - Son Dakika
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Politika

Saadet Partili Karaman: Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı

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Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, TBMM'de yaptığı konuşmada, zorunlu 12 yıllık eğitimin kaldırılması gerektiğini savundu. Karaman, eğitim sistemine ilişkin yeni önerisini açıkladı.

15.12.2024 21:15  Güncelleme: 21:27
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Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde; "Özel okullara KDV muafiyeti ve sigorta desteği verilmelidir. Zorunlu on iki yıllık eğitim kaldırılmalı, 5 artı 3 olarak sekiz yıl uygulanmalıdır" dedi.

"ZORUNLU 12 YIL EĞİTİM" KALDIRILSIN ÖNERİSİ

TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülüyor. Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı. Karaman, zorunlu 12 yıl eğitim sisteminin kaldırılması gerektiğini savundu.

Yeni eğitim modeli öneren Karaman şunları söyledi: "Eğitim, günlük siyasi tartışmaların ötesinde, hepimizin ortak sorumluluğudur ve artık devlet politikası hâline getirilmelidir. Eğitim, gündelik tartışmalara meze edilmemeli ve ortak amacımıza yönelmelidir. Bunları göz ardı etmeden bu bütçeyi görüşmeliyiz çünkü bu atılan adımlar yalnızca bugünü değil, geleceği de etkilemektedir.

"5 ARTI 3 OLARAK UYGULANMALIDIR"

O yüzden 2025 yılı bütçesi, eğitimin niteliğini artıracak ve ülkemizi ileriye taşıyacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alarak ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşımasını sağlamak hepimizin görevidir. Ücretli öğretmenlik âdeta kölelik gibi yürütülüyor, bu acil olarak çözülmelidir. Özel okullara KDV muafiyeti ve sigorta desteği verilmelidir. Zorunlu on iki yıllık eğitim kaldırılmalı, 5 artı 3 olarak sekiz yıl uygulanmalıdır."

Saadet Partili Karaman: Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı

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Son Dakika Politika Saadet Partili Karaman: Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Dobraca:
    Doğru diyor. Lise zorunluluktan çıkarılmalı. Zorla eğitim olmaz. Sanayiye de eleman lazım. Kimse bu konuda siyaset yapmasın. 232 16 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Adam haklı dağılın şimdi okuyan okumayan belli olsun okumayacaksa zamanında çıraklık başlar meslekler ölüyor farkındamısınız herkes üni mezunu işsizim diye ortada dolaşıyorlar 177 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SEBEB MİLLET CAHİL KALSIN SIZE OY VERSIN 45 132 Yanıtla
    Ad Drsy:
    cahilin önde gideni 28 12
  • Özcan Kuvan:
    Kafaya bak kafaya bu adamlar mecliste vah vah halimize. Eğitime ayrılan bütçemi battı şimdide? 36 104 Yanıtla
  • Serkan kaya:
    bence haklı herkes 12 yıl okuyor sözde herkes öğretmen doktor olmak için okuyor sonuç 2 yıllık işletme heryer diplomalı işsiz tamirci marangoz yetişmiyor neden? çünkü herkes okumak istiyor çırak yok zorunlu eğitim yüzünden yetişen nesil yok sonra işçilik pahalı o pahalı bu pahalı 131 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Yapma Dayı Eğitim Geriden Mi Gelsin 19 93 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    he imam hatip lere yönlendirecekler geceleri 17 93 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    hadi ordan.. 20 79 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Tipini skkkkkk 12 75 Yanıtla
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