Saadet Partisi: 5 Yılda 528 Milyar Dolar Artış - Son Dakika
Politika

Saadet Partisi: 5 Yılda 528 Milyar Dolar Artış

14.02.2026 14:03
Mahmut Arıkan, Türkiye'nin milli hasılasını 5 yılda 528 milyar dolar arttırmayı hedefliyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, " Türkiye'nin dört bir tarafında yapacağımız kalkınma planlarıyla beraber 5 yıl içerisinde Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasını 528 milyar dolar arttırmayı planlıyoruz." dedi.

Arıkan, İstanbul Suriçi Grubu'nun Fatih'teki otelde düzenlediği şubat ayı toplantısında yaptığı konuşmada, savaşların yüzde 74'ünün Müslümanların yaşadığı, Türkiye'ye yakın coğrafyalarda gerçekleştiğini söyledi.

Bu coğrafyada bir planın yürüdüğünü ifade eden Arıkan, herkesin buna karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Dünyada savaşlar yaşanırken ekonomik olarak büyük çıkmazlara giren ülkeleri gördüklerini kaydeden Arıkan, "Birçok ülkenin, tabiri yerindeyse birçok ülkeye borçlu kaldığı bir ekonomik dizayn gerçekleşti. Son dönemde uluslararası kuruluşların artık bir anlam ifade etmediğine, işlevlerini yerine getirmediğine, aldıkları kararların uygulamaktan uzak kararlar olduğuna şahitlik ettik. Dünya, yaşanmaz bir hale geldi ve kendisini büyük olarak adlandıran ülkelerin de bu yaşanan sıkıntılar karşısında çözüm üretemediklerini görmüş olduk." diye konuştu.

Türkiye'de bütün milli ve manevi kavramların içinin boşaldığı günlere şahitlik ettiklerini savunan Arıkan, iktidarlarında adaletin tarafsızlığına dair insanların kafasında en ufak bir tereddüdün olmadığı bir ülkeyi inşa edeceklerini dile getirdi.

Emeklilerin en az yoksulluk sınırında maaş alabileceği bir Türkiye'nin inşa edilmesi gerektiğini anlatan Arıkan, "Türkiye'nin dört bir tarafında yapacağımız kalkınma planlarıyla beraber 5 yıl içerisinde Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasını 528 milyar dolar arttırmayı planlıyoruz. Bunu ne zaman yaptık? Yaşı müsaitler hatırlar. 1977'de Erbakan Hocamız, Ağır Sanayi Hamlesi'ni açıklarken yapmıştı. Türkiye, bir anda dört bir tarafında yatırımlarla o günün şartlarında yüzde 12 büyüme sağlamıştı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mahmut Arıkan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

