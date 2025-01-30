Saadet Partisi Esnafa Moral Vermek İçin Siftah Parası Uygulamasını Başlattı

Politika

SAADET Partisi, esnafa moral vermek ve destek olmak amacıyla siftah parası uygulamasını başlattı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, " Türkiye'deki ekonomik şartlar gereği birçok iş yeri, siftahsız kapanmak zorunda kalıyor. Bizler de Saadet Partisi olarak, bu zor dönemde temsili bir siftah parası ile esnafımızın yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları üyeleri, birçok ilde iş yerlerini tek tek dolaşarak Saadet Partisi'nin vizyonunu anlatan ve yeni nesil siyaset anlayışının da yer aldığı broşürlerle esnafa 5 TL siftah parası bıraktı. Açık olmayan iş yerlerine broşür ve siftah parası kapının altından bırakıldı. Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, "Siftah parası uygulamasıyla zor günler geçiren esnafa maddi katkısı olmasa da manevi anlamda destek oluyoruz. Siftah parası uygulaması Türk kültüründe ve iş dünyasında tarihsel bir anlam da taşıyor. Türkiye'deki ekonomik şartlar gereği birçok iş yeri, siftahsız kapanmak zorunda kalıyor. Bizler de Saadet Partisi olarak, bu zor dönemde temsili bir siftah parası ile esnafımızın yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Siftah parası aynı zamanda bir moral kaynağıdır. Başlattığımız uygulamayla esnafımızın işine moralli bir şekilde başlamasını da sağlıyoruz" diye konuştu.

Arıkan, siftah parası uygulamasıyla aynı zamanda toplumun dayanışma anlayışını da güçlendirmeyi hedeflediklerini ve uygulanın Türkiye genelinde gerçekleştirileceğini söyledi.