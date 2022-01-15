Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Sağlık durumum oldukça iyi" - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu, istirahatine evinde devam edeceğini belirtti.

Partiden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Karamollaoğlu'nun ifadelerine yer verildi.

Başta doktor, hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Karamollaoğlu, herkesi sevgi ve muhabbetle selamladı. Karamollaoğlu, "Cenabıhakk'a bir kez daha hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi. Bugün hastaneden taburcu oldum. Birkaç gün daha evimde istirahatime devam edeceğim." bilgisini paylaştı.

Temel Karamollaoğlu, sürecin başından itibaren dualarını eksik etmeyen, selamlarını ileten, bizzat hastaneye gelerek şifa temennilerini paylaşan teşkilat mensuplarına ve toplumun her bir kesiminden vatandaşlara teşekkür etti.