Son dakika haber... Karamollaoğlu: "Bir ülkede şartlar yatırıma ve iş hayatına yönelik olarak oluşturulmalı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir ülkede şartların yatırıma ve iş hayatına yönelik oluşturulması gerektiğini belirterek, "Güven olmazsa o ülkede yatırım olmaz, problemler çözülemez, ülke kalkınamaz ve o ülkede huzur olmaz." dedi.

Karamollaoğlu, Yomra ilçesindeki otelde gazetecilerle bir araya geldiği programda, ülkenin içinde olduğu şartlara ilişkin de görüşlerini dile getirerek "Geçen seçimden beri 4 yıl geride kaldı. Son seneye girdik. Bu seçimlerde dikkati çeken husus, aslında sık sık yapılmaması icap eden bir konuyu Tayyip Bey gündemine aldı ve Seçim Kanununu değiştirdi. Dünyanın hiçbir yerinde bizdeki gibi seçimlerle oynanmaz. Seçim kurullarına atanacak hakimler, ittifaklar kurulduğu takdirde uyulacak kaideler, çorbaya döndü iş." diye konuştu.

Ülkedeki yolsuzluk, yokluk ve yasakların kaldırılmasını isteyen Karamollaoğlu, "Başka türlü ekonomimizi de düzeltemeyiz. Ekonomi sadece mali işlerle ilgili bir konu değildir. Bir ülkede şartlar yatırıma ve iş hayatına yönelik olarak oluşturulmalı. Güven olmazsa o ülkede yatırım olmaz, problemler çözülemez, ülke kalkınamaz ve o ülkede huzur olmaz." dedi.

"Maalesef tepede meydana gelen bu husumet, tabana da yansımaya başladı"

Karamollaoğlu, mevcut problemleri iktidarın çözme ihtimali olmadığını savunarak "Çünkü bir problemin çözülebilmesi için önce doğru teşhis koyacak bir ortama ihtiyaç vardır. Saadet Partisi olarak milli görüşlü bir partiyiz, belli bir gelenekten geliyoruz. Allah razı olsun Erbakan Hoca'mız bu geleneği başlatan isimdi." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, "Trabzon teşkilatınızdan 11 kişinin istifa ettiğini duyduk, ortak akıldan uzaklaşıldığını öne sürmüşler. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Allah akıl fikir versin. Ben bunu çok önemsemiyorum, partimizin kendi iç meselesinin de kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyorum. Yani birkaç kişi var arkadaşlardan hastalıklı, hasta oldu mu insan bazı konuları tekrar tekrar gündeme getiriyor. Gündeme getirirken de kendisi başkalarına da tercüman oluyormuş gibi bir hava estirmeye çalışıyor. Trabzon teşkilatımızdan memnunuz. Bizim en iyi çalışan teşkilatlarımızdan birisi."