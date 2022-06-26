Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Trabzon'da

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun ilçe parti binası açılışına katılması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun gençlik merkezi inşaatını incelemesi TRABZON - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Ortahisar İlçe Başkanlığının yeni yerinin açılışı gerçekleştirerek partililerle bir araya geldi. Karamollaoğlu, daha sonra "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi"nin inşaatında incelemelerde bulundu.
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