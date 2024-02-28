Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hukuk, demokrasi ve siyasi çözüm yollarının dışına çıkıldığında bir ülkeye hangi zararların verileceğinin 28 Şubat darbesi ile görüldüğünü ve darbenin ülkenin siyasi tarihinde hala bir utanç vesikası olarak durduğunu belirtti.
Karamollaoğlu, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, insan hakları, inanç hürriyeti, hukuk ve demokrasiye yapılan darbenin üzerinden 27 yıl geçtiğini anımsattı.
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ödediği bedel, millete yapılan zulümler ve yıllarca süren mağduriyetlerin bugün hala milletin vicdanında bir yara olarak durduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Hukukun, demokrasinin ve siyasi çözüm yollarının dışına çıkıldığında bir ülkeye hangi zararların verileceği 28 Şubat darbesi ile görünmüştür ve siyasi tarihimizde hala bir utanç vesikası olarak durmaktadır. Aziz milletimizin tercihine rağmen darbeyi gerçekleştiren 28 Şubatçılar tarihin seyrinde vicdanlarda mahkum olmuşken Erbakan Hocamız bugün hala rahmet ve özlemle anılmaktadır. Milli Görüş Hareketi aziz hedeflerine hala yürümekte, yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için canla başla çalışmaya devam etmektedir."
Son Dakika › Politika › Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: 28 Şubat darbesi hala bir utanç vesikasıdır - Son Dakika
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