Karamollaoğlu'ndan Türkiye'nin "barış ve diyalog" girişimlerine destek - Son Dakika
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Karamollaoğlu'ndan Türkiye'nin "barış ve diyalog" girişimlerine destek

21.09.2022 13:54
Karamollaoğlu'ndan Türkiye'nin "barış ve diyalog" girişimlerine destek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, barışın, diyaloğun esas olduğu bir süreç için Türkiye'nin her türlü ülkeyle her türlü oluşumla temas halinde bulunmasını önemli bir vazife olarak gördüklerini bildirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, barışın, diyaloğun esas olduğu bir süreç için Türkiye'nin her türlü ülkeyle her türlü oluşumla temas halinde bulunmasını önemli bir vazife olarak gördüklerini bildirdi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TOKİ tarafından yürütülen konut projesinin "seçim yatırımı" olduğunu ve "hiçbir yaraya merhem olamayacağı"nı öne süren Karamollaoğlu, projenin mutlaka tatbik edilmesi gerektiğini, konut problemi çözülmeden bir ülkede huzur ve iç barışın tam olarak sağlanamayacağını söyledi.

"Erdoğan'ın Özbekistan ve ABD'deki ziyaretlerini önemsiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özbekistan ve ABD'de gerçekleştirdiği ziyaretleri ve temasları önemsediklerine işaret eden Karamollaoğlu, "Türkiye, savaşın değil, barışın, çatışmanın değil diyaloğun esas olduğu bir süreç için her türlü ülkeyle her türlü oluşumla temas halinde bulunmalıdır. Bunu önemli bir vazife olarak görüyoruz." dedi.

Dış politikadaki itibar ve etkinin içerideki güçle orantılı olduğunu, istikrarlı bir ekonomi, güçlü bir demokrasi ve güven veren bir adalet sistemi olmadığında etkili bir dış politikadan da söz edilemeyeceğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Dış politikadaki itibarımız, sembolik fotoğraflarla boyla postla değil, ekonomik ve sosyal rakamlarımızla belirlenir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Temel Karamollaoğlu, Türkiye, Sp, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Karamollaoğlu'ndan Türkiye'nin 'barış ve diyalog' girişimlerine destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karamollaoğlu'ndan Türkiye'nin "barış ve diyalog" girişimlerine destek - Son Dakika
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