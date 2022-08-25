Bakan Soylu'nun 6'lı masa hakkındaki "ihanet sözleşmesi" sözlerine Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki: Yalan söyleyen şerefsizdir! - Son Dakika
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Bakan Soylu'nun 6'lı masa hakkındaki "ihanet sözleşmesi" sözlerine Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki: Yalan söyleyen şerefsizdir!

25.08.2022 13:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 6'lı masayı hedef aldığı, "Allah masa altında kimseye ihanet sözleşmesi imzalatmasın" sözlerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi. Karamollaoğlu, "Böyle bir imza iddiasında bulunanları ispata davet ettim. Bu tür iddialar insanın şeref ve haysiyetiyle bağdaşmaz. Yalan söyleyen insanlar şerefsizdir! Belge var diyenler belgeyi ortaya koyamazlarsa şerefsizlik yapmış olurlar. Başka türlü bunun izahı olmaz ya" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6'lı masayı hedef almıştı. Soylu, açıklamasında "Kendilerine saygıları yok. Onlar kazanmak için her yolu mubah gören kimliksiz yolun yolcularıdır. Allah masa altında kimseye ihanet sözleşmesi imzalatmasın" ifadelerini kullanmıştı.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN YANIT GELDİ

Soylu'nun bu sözlerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan cevap gecikmedi. Karamollaoğlu, haftalık olağan toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken Soylu'nun sözlerine karşılık verirken sinirlerine hakim olamadı.

"YALAN SÖYLEYEN İNSANLAR ŞEREFSİZDİR"

Süleyman Soylu'nun ifadelerine Temel Karamollaoğlu şu şekilde cevap verdi: "Böyle bir imza iddiasında bulunanları geçmişte ispata davet ettim. Hele de devlet yönetiminde bulunup da bu iddiaların arkasından bir belge ortaya koyamayanlar şereflerini ortaya koymuş manasına gelir. Ne demek ya masa altında bu iddialarda bulun. Bu tür iddialar insanın şeref ve haysiyetiyle bağdaşmaz. Yalan söyleyen insanlar şerefsizdir. Belge var diyenler belgeyi ortaya koyamazlarsa şerefsizlik yapmış olurlar. Başka türlü bunun izahı olmaz ya. Siz herkese hakaret edeceksiniz bulunduğunuz makamdan dolayı da kendinizi onların üstünde görmeye kalkacaksınız, bu iddialarda bulunacaksınız. Hadi oradan sahtekarlar! Bu dizlerinin titrediğini gösteriyor artık. Çözüm üretemiyorlar"

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Son Dakika Politika Bakan Soylu'nun 6'lı masa hakkındaki 'ihanet sözleşmesi' sözlerine Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki: Yalan söyleyen şerefsizdir! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu'nun 6'lı masa hakkındaki "ihanet sözleşmesi" sözlerine Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki: Yalan söyleyen şerefsizdir! - Son Dakika
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