Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı Açıklaması - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı Açıklaması

11.08.2022 14:12
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, "Dün olduğu bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve ilelebet yanlarında kalmaya, durmaya devam edeceğiz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, "Dün olduğu bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve ilelebet yanlarında kalmaya, durmaya devam edeceğiz." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

"İsrail ile normalleşmek için sıraya dizilen İslam ülkelerinin liderleri Filistin'e yağan bombaları görmemek için uyuyormuş numarası yapmaya ne kadar devam edecekler?" diye soran Karamollaoğlu, Filistin meselesinin insanlığın adeta mihenk taşı olduğunu ifade etti.

Karamollaoğlu, "Filistin davası her Müslümanın önünde bir sınav kağıdıdır. Parti olarak bugün yine en yüksek sesle haykırıyoruz, İsrail'in bu anormalliklerini, insanlık dışı katliamlarını ve alçak saldırılarını şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Dün olduğu bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve ilelebet yanlarında kalmaya, durmaya devam edeceğiz." dedi.

"Çiftçinin hakkını vermiyor"

Toplantıda, hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, liyakat ve ehliyetin, istişarenin, güçlü kurumların, üretime dönük ekonominin, dengeli ve yaygın büyümenin olduğu bir ülkede hiçbir küresel krizin bu denli büyük bir hasara yol açmayacağını vurguladı.

İktidarın yanlış tarım politikaları sonucu ekilen tarım alanlarındaki düşüşün pek çok temel gıda ürününde Türkiye'nin dışa bağımlılığını artırdığını ileri süren Karamollaoğlu, "Bugün Türkiye, yanlış tarım politikaları sonucunda gıda arz güvenliği ile karşı karşıya bırakılmıştır." diye konuştu.

Geçen ve bu yılın mayıs ayları arasındaki bir yıllık sürede çiftçinin girdi maliyetlerindeki artışa dikkati çeken Karamollaoğlu, mazottaki fiyat artışının yüzde 225, gübredeki fiyat artışının ise yüzde 236 olduğunun altını çizdi.

Girdi maliyetlerindeki artışa rağmen çiftçiye hak ettiği desteğin verilmediğini iddia eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Kur korumalı mevduat nedeniyle bütçe kaynakları sermaye sahiplerine oluk oluk aktarılırken ve bu alandaki vergi teşvikleri sürekli uzatılırken, çiftçi maalesef üvey evlat muamelesi görmektedir. Tarım Kanunu, 'tarıma yapılacak destek milli gelirin yüzde 1'inden az olamaz' hükmünü içermektedir. 2006-2021 yıllarında eksik ödenen tarımsal destek tutarı cari fiyatlarla bugün 231 milyar liraya tekabül etmektedir. Çiftçiyi üvey evlat olarak gören anlayış çiftçinin hakkını vermiyor."

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Sp, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı Açıklaması - Son Dakika

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