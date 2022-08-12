Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Esad çıkışı: Konuşmak bu süreci hızlandırır - Son Dakika
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Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Esad çıkışı: Konuşmak bu süreci hızlandırır

12.08.2022 08:37
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Esad çıkışı: Konuşmak bu süreci hızlandırır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, "Suriye'yle irtibat kurmadan bu problemin çözülmesi mümkün değil. En azından Esad'la oturup konuşmak bu süreci hızlandırır" dedi.

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Temel Karamollaoğlu, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

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