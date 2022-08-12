Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Esad çıkışı: Konuşmak bu süreci hızlandırır
12.08.2022 08:37
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, "Suriye'yle irtibat kurmadan bu problemin çözülmesi mümkün değil. En azından Esad'la oturup konuşmak bu süreci hızlandırır" dedi.
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12.08.2022 08:37:38. #1.11#
SON DAKİKA: Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Esad çıkışı: Konuşmak bu süreci hızlandırır - Son Dakika