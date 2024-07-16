Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'dan kamuda istihdam çağrısı - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'dan kamuda istihdam çağrısı

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Türkiye'nin çölleşme sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, kamuda sözleşmeli, geçici, ücretli personel istihdamı yerine kadrolu, güvenceli istihdam sağlanması gerektiğini söyledi. Özdağ, ayrıca belediye işçilerinin haklarının telafi edilmesi, iş güvencesi hakkının düzenlenmesi ve eşit iş yapanlar arasındaki farklılıkların giderilmesi gerektiğini vurguladı.

16.07.2024 18:11
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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Kamuda sözleşmeli, geçici, ücretli personel istihdamı yerine kadrolu, güvenceli istihdam sağlanmalıdır." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin her anlamda büyük bir çölleşme ile karşı karşıya olduğunu belirterek, toprakların, ormanların, akarsuların ve insan kaynağının çölleştirildiğini söyledi.

Yetişmiş ve eğitimli insanların ülkeye olan aidiyet duygularının örselendiğini kaydeden Özdağ, "Ya sev ya terk et" denilerek vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığını savundu.

Hiçbir sınava ve mülakata girmeden, istedikleri kurumda işe başlayan ama ne iş yaptıkları belli olmayan bir zümre olduğunu ifade eden Özdağ, "Nasıl mı oluyor bu, adına istisnai kadro dediğimiz hak hukuk tanımaz adaletsiz uygulama ile oluyor." dedi. Özdağ, bu uygulamaya hemen son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Taşeron işçilik uygulaması hakkında bir araştırma önergesi verdiklerini dile getiren Saadet Partisi Grup Başkanı Özdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamuda sözleşmeli, geçici, ücretli personel istihdamı yerine kadrolu, güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Belediye işçilerinin haklarındaki kayıplar telafi edilmelidir. Kamu görevi ifa eden tüm belediye işçileri, haklar konusunda eşit olmalı ve işçilere kadro ve ilave tediye hakkı sağlanmalıdır. İş güvencesi hakkı yeniden düzenlenmelidir. Eşit iş yapanlar arasındaki mali ve sosyal farklılıklar giderilmelidir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'ndaki norm kadro sınırlamaları kaldırılmalıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'dan kamuda istihdam çağrısı - Son Dakika

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