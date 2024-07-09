Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, 9. Yargı Paketi'ne eklemeler yapılması gerektiğini söyledi

Politika

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "9. Yargı Paketi'ne gerek komisyonda gerek Meclis Genel Kurulu'nda sorunların çözümüne yönelik maddeler eklenmeli. Bunlar Türkiye'nin önemli beklentileridir ve beklentilerin hakkaniyet ölçüsünde karşılanması TBMM'nin görevidir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirme ve taleplerde bulundu.

Adaletin, Türkiye'nin ana sorunu olduğunu ve ekonomik olanlar başta olmak üzere birçok sorununu tetiklediğini anlanan Şahin, TBMM'ye sunulan 9. Yargı Paketi'nin hukuk sorunlarına yönelik reform içermediğini söyledi. Pakette Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlerin, iptal gerekçeleri göz önüne alınmadan aynı içerikte düzenlendiğini belirten Şahin, bu durumun, hukuk devleti ilkesi açısından sorun teşkil ettiğini savundu.

Şahin, vatandaşların, 9. Yargı Paketi'ne yönelik beklentileri olduğunu belirterek, "Pakete gerek komisyonda gerek Meclis Genel Kurulu'nda sorunların çözümüne yönelik maddeler eklenmeli. Bunlar Türkiye'nin önemli beklentileridir ve beklentilerin hakkaniyet ölçüsünde karşılanması TBMM'nin görevidir." diye konuştu.

9. Yargı Paketi'ne eklenmesini talep ettiği konuları sıralayan Şahin, "KHK mağduriyetinin adalet temelinde çözülmesi gerekiyor. Gelecek Partisi olarak bu konudaki temel kriterimiz suçlu ile suçsuzun birbirinden ayrılmasıdır. Bu şekilde büyük bir sosyal yaraya dönüşen bu sorun çözüme kavuşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kamu personeli alımında uygulanan mülakatın kaldırılmasını isteyen Şahin, öte yandan ölümlü ve yaralamalı kazalara karışmamış ancak ehliyeti elinden alınmış vatandaşlara bir kere daha şans verilmesini talep etti. Şahin, düzenlemeye, uzlaştırma kapsamındaki suçların genişletilmesi beklentisi olduğunu belirterek, belediyelerde şirket üzerinden çalışan personelin özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Süresiz" nafaka, "çek mağdurları" ile cezaevi gözlem kurullarına ilişkin düzenlemeler yapılmasını isteyen Şahin, güvenlik korucularının maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebinde de bulundu.

Şahin, milletin beklentilerinin karşılanması gerektiğini dile getirerek, "Türkiye'nin, gerçek manada geniş çaplı, herkesi rahatlatabilecek, istikrar ortamı oluşturabilecek bir adalet reformuna ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.