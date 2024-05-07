Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin: Öğretmen atama kontenjanları artırılmalıdır - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin: Öğretmen atama kontenjanları artırılmalıdır

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin: Öğretmen atama kontenjanları artırılmalıdır

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, öğretmen ataması için açıklanan 20 bin kontenjanın yetersiz olduğunu belirterek, gençlerin geleceğini karartmamak adına iktidarın bu sayıyı gözden geçirmesi ve kontenjanları artırması gerektiğini söyledi. Şahin ayrıca, mülakatların kaldırılacağına dair verilen sözlerin tutulmadığını ve haksız sonuçlara yol açan mülakatlara itiraz ettiklerini ifade etti.

07.05.2024 16:46
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Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, öğretmen ataması için açıklanan 20 bin kontenjanın az olduğunu belirterek, "Bu sayı öğretmen adaylarımızın dünyasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Gençlerimizin geleceğini karartmama adına iktidar bu sayıyı gözden geçirmelidir, kontenjanlar artırılmalıdır." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, açıklanan 20 bin kontenjanın ihtiyacı karşılamayacağını ifade ederek, Milli Eğitim Bakanı Bakan Yusuf Tekin'in 5 Eylül 2023'teki açıklamasında 68 bin öğretmen ihtiyacı bulunduğunu söylediğini hatırlattı.

Bakan Tekin'in 20 bin kontenjan için "ekonomik krizden kaynaklı Hazine ve Maliye Bakanı ile bu sayıda anlaşılabildik" dediğini aktaran Şahin, "Sizin ülkeyi yönetememeniz sonucunda oluşan ekonomik krizin faturasını gençlere mi ödeteceksiniz? Gücünüz gençlere mi yetecek? Bu sayı gözden geçirilmelidir. Bu sayı öğretmen adaylarımızın dünyasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Gençlerimizin geleceğini karartmama adına iktidar bu sayıyı gözden geçirmelidir, kontenjanlar artırılmalıdır." diye konuştu.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da genel seçimden önce mülakatların kaldırılacağına dair taahhütte bulunduğunu, AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından da mülakatların kaldırılacağı müjdesinin verildiğini anımsatarak, "Biz, seçimden sonra bu sözlerin tutulmasını isterdik. Gördük ki bu söz yerde kalmıştır." dedi.

Gençlerin haklı mücadelesinde yanında olacaklarını vurgulayan Şahin, öznel değerlendirmelerden kaynaklı haksız sonuçlar, kayırmacılık anlayışı ve anlık strese bağlı gerçekçi olmayan sonuçlar nedeniyle mülakatlara itiraz ettiklerini kaydetti.

Öğretmenlik mesleğini yapmayan Yusuf Tekin'in de mülakata tabi tutulmasını isteyen Şahin, "Uyarıyoruz, ortada dolaşan referans mektuplarını, bakanların, bakan yardımcılarının, milletvekillerinin telefonlarına düşen, mülakatla, torpille ilgili bir tane mesaj gördüğümüzde gençlerimiz için dünyayı başınıza yıkarız." diye konuştu.

Kaynak: AA

İsa Mesih Şahin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin: Öğretmen atama kontenjanları artırılmalıdır - Son Dakika

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