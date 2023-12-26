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Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgesinde kredi ödemelerinin 1 yıl daha ertelenmesini istedi - Son Dakika
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Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgesinde kredi ödemelerinin 1 yıl daha ertelenmesini istedi

Çalışkan, deprem bölgesindeki Hatay'da hizmetlerin yavaş ve aksak ilerlediğini belirterek, kredi ödemelerinin bir yıl daha ertelenmesini talep etti.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgesinde kredi ödemelerinin 1 yıl daha ertelenmesini istedi
26.12.2023 - 18:18,
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Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgesinde kredi ödemelerinin 1 yıl daha ertelenmesini istedi.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat tarihli depremlerin üzerinden 1 yıla yakın zaman geçmesine rağmen Hatay'ın sorunlarının sürdüğünü savundu.

Deprem bölgesinde çalışma yapan, destek olan herkese teşekkür eden Çalışkan, "Ne var ki burada hizmetlerin gayet yavaş, ağır aksak yürüdüğünü ifade etmek durumundayız. Bugün Hatay'da bir yetki karmaşası var. Bir tarafta AFAD, bir taraftan Büyükşehir Belediyesi birbirini suçluyor ve hizmetler atıl vaziyette." diye konuştu.

Çalışkan, ilde elektrik kesintilerinin bazen 12 saati aştığını, su kesintilerinin de olduğunu ifade etti.

Deprem nedeniyle kredi borçlarının 1 yıl ertelendiğini ancak hayatın normale dönmediğini dile getiren Çalışkan, "Kredilerin şu anda Hatay'daki esnaf, depremzedeler tarafından ödenmesi mümkün değil. Talebimiz, bir yıl ertelenen kredi ödemelerinin bir yıl daha ertelenmesi." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgesinde kredi ödemelerinin 1 yıl daha ertelenmesini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgesinde kredi ödemelerinin 1 yıl daha ertelenmesini istedi - Son Dakika
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