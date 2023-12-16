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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı sonrası taziye kabul edildi - Son Dakika
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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı sonrası taziye kabul edildi

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından partisinin genel merkezinde taziyeler kabul edildi. Bitmez için Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen taziye programına birçok önemli isim katıldı.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez\'in vefatı sonrası taziye kabul edildi
16.12.2023 - 16:49,
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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından partisinin genel merkezinde taziyeler kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bitmez için Saadet Partisi Genel Merkezi'nde taziye programı düzenlendi.

DİN-BİR-DER Ankara Şube Başkanı Abdulkadir İnce ve DİN-BİR-DER Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Arıtürk'ün Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Bitmez'in babası Salih Bitmez taziyeleri kabul etti.

Taziyeye gelenler arasında, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de yer aldı.

Bitmez için taziye ziyaretleri, yarın da devam edecek.

Kaynak: AA
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