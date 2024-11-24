Saadet Partisi Kongresinde Arbede

Politika

Saadet Partisi Kongresinde delegeler arasında arbede çıktı

ANKARA - Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi'nde delegelerin salona alınmaması gerekçesi ile arbede çıktı.

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Genel Kongresi'nde delegeler ile parti görevlileri arasında kavga yaşandı. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede delege girişinden salona giriş yapmak isteyen delegeler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arbede büyüdü. Bazı delegeler ile parti görevlileri arasında yumruklu kavga anları kameralara yansıdı.