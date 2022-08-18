Saadet Partili Karaduman: "İsrail'e büyükelçi ataması kararı geri çekilmeli"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İsrail'e büyükelçi atanmasıyla ilgili kararın bir an önce geri çekilmesi gerektiğini savundu.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, sadece Filistinliler için değil, bütün insanlık için tehdit olduğunu söyledi.

Karaduman, "Terörist İsrail'e büyükelçi atanması, İsrail ile ilişkilerin normalleşme düzeyine çıkarılması Filistin davasına ihanetten ve katliamların meşrulaştırılmasından başka hiçbir anlam taşımayacaktır." diye konuştu.

Teröristle normalleşme olamayacağını ifade eden Karaduman, "Filistin topraklarını işgal etmeyi, Filistinli Müslümanları katletmeyi bir rutin haline getiren terörist devleti, resmi olarak tanımak ve İsrail'e büyükelçi atamak gaflet değil, bir ihanet vesikasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'in, insanlık ve vicdan meselesi olduğunu vurgulayan Karaduman, ülke idarecilerinin konuyla ilgili tavır takınırken bu gerçekleri göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

Karaduman, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede terörist İsrail'e büyükelçi atamasıyla ilgili karar bir an önce geri çekilmelidir. Ticari, askeri veya stratejik bütün ortaklıklar durdurulmalı ve yeni anlaşmalar yapılmamalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 teşkilatları ile bir araya gelinmeli ve sosyal, siyasi ve ekonomik yaptırım kararlarını acilen uygulamalıdır. Gazze'deki ambargoyu delecek adımlar atılarak dünyayla irtibatı sağlanmalıdır. Bunun ilk adımı da Gazze'ye limanlar açarak bölgenin güvenliği teminat altına alınmalıdır. Kudüs bütün bir şekilde Filistin'in başkenti olarak ilan edilmelidir. İslam ülkeleri ve diğer ülkeler de buna teşvik edilmeli, bunun için kamuoyu oluşturulmalıdır."