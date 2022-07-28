Saadet Partili Karaduman, Meclis'in 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılacağını açıkladı - Son Dakika
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Saadet Partili Karaduman, Meclis'in 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılacağını açıkladı

28.07.2022 13:52
Saadet Partili Karaduman, Meclis'in 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılacağını açıkladı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TBMM Genel Kurulunun 1 Ağustos Pazartesi günkü olağanüstü toplantısına katılacağını açıkladı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TBMM Genel Kurulunun 1 Ağustos Pazartesi günkü olağanüstü toplantısına katılacağını açıkladı.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üreticiyi tarlada tutabilmenin imkansız hale geldiğini söyledi.

Gübre, mazot, elektrik ve sudaki maliyet artışlarının, yetersiz ve düzensiz destekler ile ithalat politikasının, çiftçiyi tarıma küstürdüğünü ifade eden Karaduman, "Biz hayvancılık yapıyoruz, hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz." dedi.

Tarım ve hayvancılığın bitirildiğini savunan Karaduman, "Ülkemizin suyu çıktı; gidip Venezuela'da, Sudan'da tarım faaliyetine giriyorsunuz. Bu, Türkiye'de aklın ve mantığın bittiği noktayı açıkça gösteriyor. Türkiye'de topraklar ekilemezken gidip Venezuela'da tarım yapmak, ülkemize ihanet etmekten başka hiçbir anlam taşımayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fındık üreticilerinin sorunlarına da değinen Karaduman, fındık alım fiyatının kilogram başına en az 65 lira olarak belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Son zamanlarda sağlıkta şiddet olaylarının daha sık yaşandığına dikkati çeken Karaduman, "Meclisin bu kapsamda olağanüstü toplanmasını önemli buluyoruz ve mutlaka katılım sağlayacağız. Saadet Partisi olarak bir yandan güvenlik önlemlerinin alınması ve gereken yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak için çalışırken diğer yandan şiddet sorununa karşı toplumsal bir bilinç ve refleks edinilmesi için çalışacağız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partili Karaduman, Meclis'in 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılacağını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partili Karaduman, Meclis'in 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılacağını açıkladı - Son Dakika
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