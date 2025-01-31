Saadet Partisi Kütahya\'da Görev Değişimi

Politika

Saadet Partisi Kütahya İl Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Parti genel merkezi tarafından alınan kararla mevcut il başkanı Ahmet Sunar görevden alınarak, yerine Ömer Faruk Evren atandı.

Saadet Partisi Kütahya İl Başkanlığı'na Ömer Faruk Evren atandı. Ömer Faruk Evren, Saadet Partisi'nin farklı kademelerinde görev almış deneyimli bir isim olarak biliniyor. Parti yönetimi, Evren'in göreve atanmasının teşkilata yeni bir dinamizm kazandıracağını belirtti. - KÜTAHYA