Politika

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
23.01.2026 09:01
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile beraberindeki heyet, Kayseri'de çakarlı konvoyla ciğer yemeye gitti. Parti heyetinin yemeğe gösterişli ve abartılı bir şekilde gitmesi tepki çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca, Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ile 20. Dönem Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş'in Kayseri'de çakarlı araçlardan oluşan bir konvoyla bir ciğerciye yemek yemeye gitti.

TEPKİ ÇEKTİ

Heyetin yemek için gösterişli ve abartılı bir şekilde hareket ettiği görüntülerden oluşan özel hazırlanmış klip, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşımlarda, siyasi temsilcilerin günlük bir yemek organizasyonu için çakarlı araçlar kullanması eleştiri konusu oldu. Vatandaşlar yemek Saadet Partisi heyetinin yemeğe gösterişli ve abartılı bir şekilde gitmesine tepki gösterdi. Görüntülere ilişkin Saadet Partisi kanadından henüz bir açıklama gelmedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 2520366 2520366:
    Din kökenli partilerden uzak duracaksın. 16 4 Yanıtla
  • 1234 1234:
    bunlarmi talip ülke yönetimine boş 19 0 Yanıtla
  • Ates null Ates null:
    Gelde bunlara ülke emanet et.Daha bişey olmadan,gösteriş hava peşindeler. 9 0 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    bademler 7 1 Yanıtla
  • Recep Kocak Recep Kocak:
    başa gelseler aman aman 6 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
