Saadet Partisi Mardin\'de Medya ve STK Temsilcileriyle Buluştu

11.04.2026 15:44
Mahmut Arıkan, Mardin'de yerel medya ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek çözüm önerileri sundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mardin'de yerel medya mensupları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Merkez Artuklu ilçesinde bir otelde partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Yerel Medya Mensupları, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Toplantısı"na katılan Arıkan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini ziyaret ettiğini, illerde toplantı ve istişareler yaptıklarını söyledi.

Arıkan, programları kapsamında iki haftada 9 ili ziyaret ettiklerini ve yaptıkları görüşmeleri Ankara'ya taşıyacaklarını belirterek, sorumlu bir muhalefet bilinciyle çözüm yollarına ilişkin çalışmaları icra edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'de birçok sorunun çok kolay yollarla çözüme kavuşacağını ifade eden Arıkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin meseleleri parçalı meseleler değil. Türkiye'nin sorunları dağınık, birbirinden bağımsız meseleler değil. Bu sorunların çözümü ile alakalı bütüncül bir yaklaşım ortaya koymadığımız müddetçe biz bu sorunları konuşuruz. Topyekun bir mücadeleye ihtiyacımız var. Topyekun meselelerin masaya gelip çözümüyle alakalı kanaatlerimizi paylaşma mecburiyetimiz var."

Arıkan, çok güzel bir ülkede yaşadıklarını, hem yerin altı hem yerin üstünde çok büyük zenginliklerin bulunduğunu vurgulayarak, bu zenginlikleri üretime çevirebilmek için Türkiye Kalkınma Planı hazırladıklarını anlattı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına değinen Arıkan, şöyle konuştu:

"Biz en başından beri şunu söyledik, İsrail ve ABD'nin bu bölgeye huzur getirme ihtimali asla söz konusu değil. Ne zaman bir ülkeyle alakalı kanaat değiştirecek olsalar yaptıkları şey net. Orada 'demokrasi, özgürlük, insan hakları yok' diyerek o bölgeye giriyorlar. Geriye döndüklerinde sadece kan kokan topraklar kalıyor, yetim evlatlar, gözü yaşlı anneler kalıyor. Bu hep böyle olmuş. ABD'nin tarihine baktığımızda hiçbir coğrafyaya ne bir barış ne de bir huzur götürebilmişler."

Saadet Partisi İl Başkanı Hacı İlhan da bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
