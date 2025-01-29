Saadet Partisi'nde Yangın Faciası Üzerine Sert Eleştiriler - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi'nde Yangın Faciası Üzerine Sert Eleştiriler

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bolu'daki yangın faciası ile ilgili olarak merkezi ve yerel yönetimlerin yanı sıra tesis sahiplerinin sorumluluklarını vurguladı. Arıkan, ihmal ve denetimsizlik nedeniyle 78 can kaybı yaşandığını belirtti.

29.01.2025 14:12  Güncelleme: 14:17
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Yeni Yol TBMM Grup Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan:

"Hem merkezi yönetim hem yerel yönetim hem de tesisin sahipleri bu facianın ( Bolu'daki yangın) sorumluluğundan kaçmamalı"

ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bolu'daki yangın faciasına ilişkin, "Hem merkezi yönetim hem yerel yönetim hem de tesisin sahipleri bu facianın sorumluluğundan kaçmamalı" dedi.

Yeni Yol Grubu Meclis Grup Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Mahmut Arıkan, Bolu Kartalkaya'da ihmal, denetimsizlik ve sorumsuzluk nedeniyle 78 kişiyi kaybettiklerini söyleyerek, "Henüz kaybettiğimiz canlarımızın kimlikleri bile tespit edilmeden yetkililerin suçu başkasına atma ve kendini kurtarma telaşını hep beraber izledik. Yüzlerce kişinin konakladığı 78 kişiye mezar olan bir oteli denetleme yetki ve sorumluluğunun kime ait olduğu; 'bakanlık sorumluydu', 'hayır belediye denetlemeliydi' tartışmalarının arasında kaybolup gitti maalesef. Bakanlık, il özel idaresi, belediye adına ne derseniz deyin merkezi yönetim üzerine düşeni yapmamış, denetleme görevini yerine getirememiştir. Daha fazla kazanma hırsıyla kasalarını dolduran otel sahibi ve yöneticileri insan hayatı için gerekli en basit tedbirleri bile almadılar maalesef. Hem merkezi yönetim hem yerel yönetim hem de tesisin sahipleri bu facianın sorumluluğundan kaçmamalı. Konu elbette adli idari açıdan soruşturulacak. Sorumlular hesap verecek" ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes sonrası

Arıkan, Gazze'deki olaylara değinerek, Gazze'nin boşaltılmasına ilişkin önerinin kabul edilemeyeceğini ifade etti. Arıkan, "Bu düşüncesini muhtemelen İsrail'i ateşkesi ikna ederken kullanmış gibi görünüyor. Gerek Suudi Arabistan'la yürüteceği süreçlerde gerekse İsrail'i tatmin etmek için bu tür söylemlere başvurmaktan geri durmayacak. Trump ve İsrail Gazze'yi boşaltma derdine düşmüşken biz Türkiye'de birilerinden ne duyuyoruz? Ticarete acilen başlamamız gerektiği çağrısını duyuyoruz. Yalnız siz ticareti ne zaman kestiniz ki tekrar başlatmak için girişimde bulunuyoruz. Dostlar alışverişte görsün mantığıyla yapılan protestolar ve girecek malların limanlarını değiştirmek dışında hiçbir şey yapmadığınızı siz de biliyorsunuz cümle alem de biliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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