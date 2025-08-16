Saadet Partisi\'nden Develi Ziyareti

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki heyet Develi'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun ve parti yönetim kurulu üyeleri, Develi ilçe merkezinde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki heyet, ilçe çarşısındaki dükkanları tek tek ziyaret ederek esnafla sohbet etti, hayırlı işler temennisinde bulundu. Ziyaretler sırasında esnafların ekonomik şartlara dair görüşleri, beklentileri ve sorunları dinlendi, notlar alındı. Ayrıca vatandaşlarla sokakta birebir görüşmeler yapan heyet, halkın nabzını tuttu. İl Başkanı Altun, Saadet Partisi'nin her zaman halkla iç içe, çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı.

Heyet, Develi halkının gösterdiği ilgi, samimiyet ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, toplumun her kesimiyle diyalog kurmaya ve bu anlayışı sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti. - KAYSERİ