Saadet Partisi'nden Develi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Saadet Partisi'nden Develi Ziyareti

Saadet Partisi\'nden Develi Ziyareti
16.08.2025 01:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdal Altun ve heyeti, Develi'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, sorunları dinledi.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki heyet Develi'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun ve parti yönetim kurulu üyeleri, Develi ilçe merkezinde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki heyet, ilçe çarşısındaki dükkanları tek tek ziyaret ederek esnafla sohbet etti, hayırlı işler temennisinde bulundu. Ziyaretler sırasında esnafların ekonomik şartlara dair görüşleri, beklentileri ve sorunları dinlendi, notlar alındı. Ayrıca vatandaşlarla sokakta birebir görüşmeler yapan heyet, halkın nabzını tuttu. İl Başkanı Altun, Saadet Partisi'nin her zaman halkla iç içe, çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı.

Heyet, Develi halkının gösterdiği ilgi, samimiyet ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, toplumun her kesimiyle diyalog kurmaya ve bu anlayışı sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erdal Altun, Siyaset, Ekonomi, kayseri, Develi, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi'nden Develi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

22:13
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
23:08
Putin’den ’’Ateşkesi kabul edecek misiniz’’ sorusuna yanıt: Duyamadım
Putin'den ''Ateşkesi kabul edecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Duyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 01:08:28. #7.12#
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nden Develi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.