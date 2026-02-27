Saadet Partisi'nden Konya İftarı - Son Dakika
Saadet Partisi'nden Konya İftarı
27.02.2026 22:05
Konya'da Saadet Partisi iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Mahmut Arıkan katıldı.

Konya'da Saadet Partisi tarafından Geleneksel Konya İftar programı düzenlendi. Programa Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da katıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, parti üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. "İnsanlık için çalışan adam Necmettin Erbakan" adlı programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İyilikleri çoğaltmak, kardeşlikleri büyütmek istiyoruz. Bu nedenle, Saadet Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında 'adalet sofraları' kurduk. Bu adalet sofraları Türkiye'nin dört bir tarafında tüm milletimize açık. Bu sofralarda samimiyet var, muhabbet var. Bu sofralarda, bereket var. Son örneğini bugün Konya'mızda gördük. Neden bu sofralarda bereket var biliyor musunuz? Çünkü, bu sofralarda helal lokma var, bu sofralarda alın teri var. Bu sofraları yanlış anlayanlar da olmadı değil, bu sofralardan rahatsız olanlar da oldu. Aslında onlar kurulan sofradan değil, o sofranın temsil ettiği değerlerden rahatsız oldular. Halbuki, biz bu sofralarda sadece iftarımızı yapmıyoruz yıllardır özlemi çekilen toplumsal barışı, gerçek kardeşliği mayalamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim için adalet, adliye koridorlarından mahkeme salonlarından önce sofrada başlar" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Mahmut Arıkan, Etkinlikler, Politika, Kültür, İftar, Konya, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
