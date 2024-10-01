Saadet Partisi'nden Yeni Anayasa Çağrısı

Politika

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Ülkemizi, 21. yüzyılın gereklerine uygun şekilde modern, çağdaş ve sivil bir anayasa ile buluşturmak hepimizin görevidir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını diledi.

Yeni yasama döneminde de yanlışların karşısında olmaya, sorunlara çözüm önerileri sunmaya devam edeceklerini belirten Şahin, yapıcı muhalefeti sürdüreceklerini dile getirdi.

Şahin, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunun gündeminde yer aldığını hatırlatarak, "9. Yargı Paketi'ni fırsata çevirelim, vatandaşımızın beklediği konularda sağlıklı çözümleri ortaya koyalım. İktidara çağrıda bulunuyoruz, 9. Yargı Paketi'nde eksik kalan konuları tamamlayalım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'yi taşıyamadığı değerlendirmesinde bulunan Şahin, sistemin yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi istediklerini aktaran Şahin, bu yapılamadığında partili cumhurbaşkanlığına son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yeni anayasa konusunda da açıklamalarda bulunan İsa Mesih Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizi, 21. yüzyılın gereklerine uygun şekilde modern, çağdaş ve sivil bir anayasa ile buluşturmak hepimizin görevidir. Bunu yaparken kurucu değerlerimizin tartışmaya açılmadan sürecin yönetilmesi en doğru yöntemdir. Kapsayıcı, kuşatıcı, birleştiren yeni anayasayı önümüzdeki dönemde bu Meclis yapar diye düşünüyoruz. Bu anlamda biz de bu konuya elimizden gelen desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle yeni anayasa konusunda görüşmeler yaptığını anımsatan Şahin, anayasa konusunun samimi şekilde tartışılması gerektiğini söyledi.

İsa Mesih Şahin, anayasa konusunda ortak mutabakata ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.