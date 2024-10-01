Saadet Partisi'nden Yeni Anayasa Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Saadet Partisi'nden Yeni Anayasa Çağrısı

İsa Mesih Şahin, çağdaş bir anayasa için ortak mutabakat gerektiğini vurguladı.

01.10.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Ülkemizi, 21. yüzyılın gereklerine uygun şekilde modern, çağdaş ve sivil bir anayasa ile buluşturmak hepimizin görevidir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını diledi.

Yeni yasama döneminde de yanlışların karşısında olmaya, sorunlara çözüm önerileri sunmaya devam edeceklerini belirten Şahin, yapıcı muhalefeti sürdüreceklerini dile getirdi.

Şahin, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunun gündeminde yer aldığını hatırlatarak, "9. Yargı Paketi'ni fırsata çevirelim, vatandaşımızın beklediği konularda sağlıklı çözümleri ortaya koyalım. İktidara çağrıda bulunuyoruz, 9. Yargı Paketi'nde eksik kalan konuları tamamlayalım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'yi taşıyamadığı değerlendirmesinde bulunan Şahin, sistemin yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi istediklerini aktaran Şahin, bu yapılamadığında partili cumhurbaşkanlığına son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yeni anayasa konusunda da açıklamalarda bulunan İsa Mesih Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizi, 21. yüzyılın gereklerine uygun şekilde modern, çağdaş ve sivil bir anayasa ile buluşturmak hepimizin görevidir. Bunu yaparken kurucu değerlerimizin tartışmaya açılmadan sürecin yönetilmesi en doğru yöntemdir. Kapsayıcı, kuşatıcı, birleştiren yeni anayasayı önümüzdeki dönemde bu Meclis yapar diye düşünüyoruz. Bu anlamda biz de bu konuya elimizden gelen desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle yeni anayasa konusunda görüşmeler yaptığını anımsatan Şahin, anayasa konusunun samimi şekilde tartışılması gerektiğini söyledi.

İsa Mesih Şahin, anayasa konusunda ortak mutabakata ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İsa Mesih Şahin, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi'nden Yeni Anayasa Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:45:50. #1.12#
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nden Yeni Anayasa Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement